Jordi Turull critica Marta Rovira per voler ara refer ponts

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va criticar ahir que la seua homòloga a ERC, Marta Rovira, parli de refer ponts entre l’independentisme després de “donar el duro i la clau” a qui va dir que ha “combatut l’independentisme”, amb referència al PSC. En una entrevista a TV3, Turull va sostenir que ERC no pot pretendre recuperar la confiança dels juntaires després d’haver “canviat de riu”, en al·lusió al suport dels de Rovira a la investidura de Salvador Illa.

“Han fet que qui ha combatut l’independentisme acampi com vulgui per les màximes institucions de Catalunya”, va retreure, abans d’afegir que “no poden pretendre que hi anem amb confeti i cava a celebrar-ho”.Turull també va preguntar a Illa si treballarà per acabar amb l’“espoli fiscal” a Catalunya o si, al contrari, defensarà un “finançament còmode” per al PSOE, amb referència al pacte d’investidura segellat entre ERC i els socialistes.D’altra banda, Turull va confiar que l’expresident Carles Puigdemont pugui assistir presencialment al congrés de Junts a Calella, el mes que ve, i tornar a Catalunya ja de forma definitiva. Tanmateix, va afirmar que perquè això passi és necessari que el Govern central treballi perquè s’apliqui la llei d’amnistia (vegeu la pàgina 20).Les crítiques del dirigent de Junts a ERC arriben després que Rovira assegurés dilluns que ha “tirat la tovallola” per refer ponts entre l’independentisme. “Llanço la tovallola perquè ja no sé què més fer perquè ens tornem a entendre”, va assenyalar, després de detallar que “ha estat bastant difícil” tornar a entaular diàleg amb Junts.