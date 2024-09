Mongòlia rep amb catifa vermella Putin i ignora l'ordre d'arrest

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president rus, Vladímir Putin, es va reunir ahir a la capital de Mongòlia, Ulaanbaatar, amb el president del país, Ukhnaagiin Khürelsükh, com a part d’una visita oficial que desafia l’ordre d’arrest emesa en contra seu per la Cort Penal Internacional (CPI) per presumptes crims de guerra a Ucraïna. Putin va ser rebut amb tots els honors a la plaça de Genguis Kan de la capital de Mongòlia, que celebra el 85 aniversari de la victòria de les forces mongoles i soviètiques contra el Japó imperial i que és el motiu oficial de la visita del rus. Van analitzar la seua cooperació en “àrees de combustible, energia, transport, medi ambient, cultura, educació i sanitat”.

Mentrestant, un atac rus amb dos míssils balístics Iskander-M contra l’Institut Militar de Comunicacions de la ciutat de Poltava, a Ucraïna central, va matar almenys 51 persones, provocant commoció i acusacions de negligència als comandaments militars que haurien permès una concentració de tal magnitud en un possible objectiu militar.