Núria Marín, exalcaldessa de l'Hospitalet, delegada del Govern a Madrid

La senadora del PSC, expresidenta de la Diputació de Barcelona i exalcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, serà la nova delegada del Govern a Madrid. Així ho va acordar ahir el Consell Executiu, en una reunió en la qual també es van aprovar la resta de delegats territorials del Govern (més informació a la pàgina 7). Marín, que també és vicepresidenta del PSC, va renunciar a l’alcaldia al juny, després de setze anys al capdavant del govern municipal de la segona ciutat més gran de Catalunya. Durant l’última legislatura, la socialista va estar al centre de la polèmica per un suposat cas de corrupció en l’àmbit esportiu municipal. La causa contra ella es va arxivar l’any 2022 per falta d’indicis.

El Consell Executiu també va aprovar el nomenament del periodista Carlos Escolà com a secretari de mitjans de comunicació del Govern. Des del març passat era delegat general d’Efe a Catalunya, agència de notícies des de la qual ha exercit la professió durant 23 anys.El Govern també va nomenar el politòleg Joan Rodríguez Teruel com a nou director del Centre d’Estudis d’Opinió, l’ens responsable de les enquestes públiques a Catalunya. Rodríguez Teruel substituirà al càrrec Jordi Muñoz. A més, el llicenciat en filosofia Xavier Menéndez és el nou director general de Memòria Democràtica del departament de Justícia, i Juana Ricardo Hoyos va ser elegida directora general d’Administració de Seguretat del departament d’Interior, entre altres nomenaments.D’altra banda, el Govern va acordar la creació d’una nova direcció general de Diàleg Social, que tindrà com a objectiu ajudar a establir una relació constant entre sindicats, empreses i administració.