El cap dels bisbes justifica els càntics pedòfils d'un alcalde

El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, va justificar ahir l’actitud de l’alcalde de la petita localitat avilesa de Vita, de 79 habitants, Antonio Martín, que el 25 d’agost, durant les festes de San Bartolo del poble, va entonar sobre un escenari una cançó amb contingut pedòfil i instant el públic que acompanyés en els versos. Argüello va afirmar que els càntics de l’alcalde són “reprovables”, però va demanar de posar-ho “en el context” de festa popular, a altes hores de la matinada, i va atribuir aquesta actitud a la possible ingesta d’alcohol.

Argüello va afirmar que un alcalde ha de ser “l’últim responsable” que durant les festes les coses vagin bé i, per això, va afirmar, té “una responsabilitat segurament afegida”. El president dels bisbes també va advertir d’altres lletres de cançons, també en anglès, que es canten a les revetlles dels pobles “per poder sortir al pas del que sigui especialment negatiu”, però també “per poder situar les coses en un context i no créixer en el que podria ser una societat excessivament puritana que fa que qualsevol text, que qualsevol lletra, hagi de ser rebutjada”.

Martín s’ha disculpat, però no ha dimitit, i el PP, que l’ha expulsat del partit, es planteja una moció de censura per desallotjar-lo de l’alcaldia. Durant les festes de Vita, Martín va pujar a un escenari cantant: “Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita. Le subí la faldita y le bajé la braguita.” La lletra continua: “Le eché el primer caliqueño. Le eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche.”