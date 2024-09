Parlon demana posar el focus en armes blanques i violacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha posat el focus a combatre problemes com “les armes blanques, les agressions sexuals o la petita delinqüència” per millorar el sentiment de seguretat als barris catalans. Ho va dir en una visita al Complex Central dels Mossos d’Esquadra d’Egara, a Sabadell, després de reunir-se amb els màxims comandaments del cos per fixar les prioritats del cos en aquesta nova etapa.

En la reunió van participar els caps de les regions policials de Ponent i el Pirineu, el comissari Josep Maria Estela i l’intendent Daniel Pérez, respectivament. Així mateix, la consellera va demanar contundència davant dels llocs de treball il·legals que generen “conflictes” a les àrees més vulnerables. “La nostra resposta ha de ser efectiva i ajustada a la realitat del territori”, va asseverar. Amb tot, va recordar que “Catalunya té dades segures” i que “les Juntes Locals de Seguretat així ho confirmen”.

Per la seua part, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, va afirmar que Catalunya és “un país segur” però va avisar que ha de fer front a greus problemes com la multireincidència, el crim organitzat i els delictes sexuals.