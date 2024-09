Sánchez col·loca Escrivá al capdavant del Banc d'Espanya i Óscar López al seu ministeri

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, serà el nou governador del Banc d’Espanya, en substitució de Pablo Hernández de Cos i malgrat el rebuig del PP. El titular d’Economia, Carlos Cuerpo, va confirmar ahir al Congrés la designació, i va defensar que “és el candidat idoni” per la seua “capacitat tècnica” i “coneixement de les institucions europees”. Pedro Sánchez ha elegit Óscar López, fins ara cap del seu gabinet, per ocupar el càrrec que deixa Escrivá al Govern.

Cuerpo va dir que en les properes setmanes es designarà el subgovernador de la institució, que ocuparà de nou una dona, una vegada que el PP ha “sortit de la negociació” per al relleu de la cúpula del supervisor bancari.Fins ara hi havia una “regla no escrita” per la qual el primer partit de l’oposició triava el número dos del Banc d’Espanya, però el PP s’hi ha negat. Els populars censuren que el nomenament d’Escrivá és una “perversió”, i critiquen que ara fiscalitzarà com a governador la seua pròpia gestió com a ministre, la qual cosa denota, diuen, falta d’independència. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, va afirmar que no proposaran un subgovernador perquè “no hi pot haver un acord per blanquejar la colonització” de la institució.També Podem va carregar contra el PSOE per “col·locar” Escrivá. Així mateix, Sánchez va assegurar que el ministre serà un “excel·lent” governador.El nom d’Escrivá va sonar al juliol, quan PSOE i PP havien de negociar el relleu d’Hernández de Cos. Els socialistes destaquen el seu passat com a president de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, però els populars rebutjaven aquesta possibilitat.També en altres països com Alemanya el Govern ha elegit un ministre per dirigir el banc central de l’Estat.

El cap de gabinet de la Moncloa, al Consell de Ministres

Óscar López serà el nou ministre de Transformació Digital en substitució de José Luis Escrivá. Vinculat al PSOE des de fa gairebé tres dècades, dirigia el gabinet del president des de l’any 2021, i anteriorment havia liderat Paradores. El president espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir que López “coneix perfectament l’administració pública a tots els nivells” i va afirmar que “ha estat un gran impulsor de la revolució tecnològica i audiovisual”, primer des del Congrés i després des de la Moncloa.D’altra banda, el líder del PSOE va detallar que el nou director del seu gabinet serà Diego Rubio, actual secretari general de Polítiques Públiques, Afers Europeus i Prospectiva Estratègica de la Presidència. D’aquest últim va destacar el “rigor” i la “transversalitat”.