Sánchez promet millorar el règim comú de finançament per a totes les comunitats

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, va obrir ahir el curs polític espanyol prometent una reforma del sistema de règim comú de finançament que impliqui que totes les comunitats rebin més recursos dels que van percebre “mentre governava el PP”. L’anunci arriba després del pacte entre ERC i els socialistes per a un finançament singular a Catalunya, que ha provocat dures crítiques del PP i ha generat un profund malestar al si del PSOE.

“Impulsarem la creació d’un sistema de finançament autonòmic que sigui més just, que redueixi les diferències territorials, que atengui les singularitats de cada territori i que exigeixi la corresponsabilitat dels governs autonòmics,” va dir en un acte a l’Institut Cervantes juntament amb la plana major del seu Govern, en el qual va assegurar que l’Executiu central duplicarà els recursos del fons de compensació interterritorial.A més, va anunciar que durant les properes setmanes obrirà una ronda per reunir-se de forma bilateral amb els presidents autonòmics. També va aprofitar per llançar dures crítiques contra els governs autonòmics del PP i especialment contra el de la Comunitat de Madrid, que presideix Isabel Díaz Ayuso, que va acusar d’abaixar els impostos als més rics mentre reclama a l’Estat més recursos.El cap de la Moncloa, que va fixar entre les seues prioritats reduir la jornada laboral i garantir l’accés a l’habitatge, va avançar a més que el pròxim Consell de Ministres aprovarà el sostre de despesa, pas previ a la presentació dels pròxims Pressupostos Generals de l’Estat. Uns comptes públics, va dir, que portaran l’“ADN” del Govern de coalició i que avançaran en una fiscalitat més progressiva, amb impostos que gravin més els qui “ja tenen al banc prou diners per viure 100 vides”, per “delimitar privilegis desproporcionats”.La secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, va assegurar que Sánchez “no té credibilitat” i el va instar a convocar “immediatament” la Conferència de Presidents autonòmics, en la qual els populars són majoria, per abordar el finançament.

ERC i Junts amenacen Montero de retirar el suport al PSOE a Madrid

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va defensar ahir que el Govern central “complirà al cent per cent de la seua literalitat” l’acord fiscal per a Catalunya firmat amb ERC, que va batejar com una “mirada nova” en matèria de finançament autonòmic. Ho va fer davant del ple del Senat, on va comparèixer forçada pel PP, i en la qual ERC i Junts van amenaçar de deixar de donar suport al Govern espanyol si no compleix l’acord fiscal.Montero, que en cap moment no es va referir al pacte fiscal com a “concert” o “quota”, va defensar que aquest és “solidari”, “aprofundeix en el federalisme” i “desplega el que està previst en l’Estatut, validat pel Tribunal Constitucional”. Va defensar que permet “avançar en l’autogovern” i “garantir la solidaritat interterritorial”. La ministra també va aprofitar per carregar amb duresa contra el PP, a qui va acusar de fer “terra cremada” amb la confrontació territorial amb l’única finalitat d’“intentar rascar alguns vots a la resta de territoris”. “Això es diu populisme fiscal i deslleialtat institucional”, va censurar.Per la seua banda, la portaveu d’ERC al Senat, la lleidatana Sara Bailac, va asseverar que la sobirania fiscal de Catalunya “no és un privilegi”, sinó una “necessitat”. Va reclamar al PSOE que compleixi l’acord, i va recordar que, en cas de no fer-ho, hi haurà “conseqüències”, així com si existeix qualsevol “intent” de “rebaixar” el contingut del pacte.Per la seua part, el portaveu de Junts a la Cambra Alta, Eduard Pujol, va preguntar a Montero si el pacte “és un gran engany premeditat”. Li va advertir que si vol acabar amb l’espoli fiscal que va dir que pateix Catalunya passant del “cafè per a tothom al calimotxo per a tothom”, Junts deixarà de donar suport al PSOE a Madrid.Per la seua banda, el senador del Partit Popular Gerardo Camps va acusar la titular d’Hisenda de “tergiversar” l’acord de finançament singular per a Catalunya firmat per PSC i ERC, i va considerar evident que es tracta d’un “concert econòmic insolidari”. “No ens prenguin ni per ignorants ni per ingenus”, va proclamar.

Euskadi i Navarra demanen respecte als seus models fiscals

La presidenta de Navarra, María Chivite, i el lehendakari, Imanol Pradales, van coincidir ahir a reivindicar la “solidaritat” del conveni navarrès i el concert basc i van subratllar que són models recollits a la Constitució i “blindats” per la Unió Europea. Chivite va defensar que els dos models “són eines solidàries” i va lamentar que aquest “és un debat que s’obre de manera periòdica a Espanya, i ara el model de finançament per a Catalunya ho torna a posar en qüestió”. Per la seua part, Pradales va lamentar “els atacs interessats, injustos i infundats” al concert basc i el concert navarrès, que són “solidaris” i requereixen una “rigorosa gestió”.