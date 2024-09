Drogada pel marit i violada per desenes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gisèle Pélicot, una dona francesa que durant una dècada va ser agredida sexualment en violacions organitzades pel seu marit, que la drogava perquè no fos conscient de res, va relatar ahir davant del tribunal que jutja els seus abusadors com es va assabentar per boca de la Policia de la submissió química a què era sotmesa, que donava peu a “escenes de barbàrie” en els quals ella era “una nina de drap, una bossa d’escombraries” a mercè de mig centenar d’homes.

Un tribunal d’Avinyó examina els fets que suposadament van tenir lloc a l’habitatge familiar de la localitat de Mazan, per on haurien desfilat homes convidats per Dominique Pélicot perquè poguessin violar la seua dona. Un total de cinquanta-un homes s’asseuen a la banqueta, dels quals trenta-cinc han reconegut haver mantingut relacions, però amb el matís que no entenien que fos un abús no consentit, encara que només tres han demanat disculpes pels fets.D’acord amb els instructors, Gisèle Pélicot, que ara té 71 anys, va ser violada múltiples vegades entre 2011 i 2020 per desenes d’homes amb qui el seu marit, Dominique, havia contactat perquè en una espècie de voyeurisme hi tinguessin relacions sexuals, que no era conscient de res perquè estava sota els efectes d’ansiolítics. La Fiscalia ha donat compte d’almenys 92 violacions durant deu anys, tot i que per a la víctima durant anys tota sospita es va limitar a llacunes temporals en la seua memòria.Tot es va descobrir al setembre del 2020 quan Dominique Pélicot va ser detingut en un supermercat per haver filmat sota la faldilla de diverses dones. Quan els policies van a analitzar el seu material informàtic van topar amb milers de fotos i vídeos en els quals apareixia la seua dona inconscient i es veien els abusos a què era sotmesa.