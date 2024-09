L’Audiència Nacional ordena a la Guàrdia Civil que no destrueixi proves del 17-A

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional ha ordenat a la Guàrdia Civil que no destrueixi proves de la causa sobre els atemptats del 17-A, segons ha avançat ‘El Món’ i confirma l'agència ACN. Respon així a un ofici de la Guàrdia Civil, que havia demanat permís un cop més per destruir el material. En el seu escrit, l’Audiència Nacional constata que la causa continua oberta.

La defensa dels pares del nen que va morir a la Rambla, veí de Rubí i vinculat a Llimiana, vol que l’assumpte arribi al Tribunal Europeu dels Drets Humans i per això havia demanat que no es destruïssin les proves.

El passat 17 d'agost, en el dia de l'aniversari dels atemptats, Javier Martínez, pare del petit, va dir que esperen la reactivació de la comissió d'investigació al Congrés dels Diputats. "El govern de Pedro Sánchez hauria de comprometre's a desclassificar tota la documentació secreta per conèixer què va fallar i complir amb el dret de les víctimes a saber la veritat, com, per exemple, la relació de l'imam amb el CNI", escriu.

El jove de 22 anys i veí de Ripoll Younes Abouyaaqoub va causar el terror a Barcelona quan cap a les 17.00 hores del 17 d’agost del 2017 va envestir amb una furgoneta desenes de persones que passejaven per les Rambles, causant 13 morts i més d’un centenar de ferits. Més tard va matar a punyalades un jove per robar-li el cotxe i escapar. Posteriorment, cap a les tres de la matinada, cinc terroristes van atropellar amb un turisme diverses persones a Cambrils, causant un mort i mitja desena de ferits, fins que van ser abatuts pels Mossos. Després de quatre dies de fuga, els Mossos van localitzar Abuyaaqoub amagat en una vinya de Subirats i el van abatre quan cridava “Al·là és gran”. Els terroristes havien hagut d’improvisar després de l’explosió, la nit abans, d’una casa d’Alcanar on preparaven explosius, en la qual va morir l’imam Abdelbaki es-Satty, a qui es va vincular més tard amb el CNI.