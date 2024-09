Salvador Illa diu que “Catalunya no vol ser més que ningú però tampoc menys”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va garantir ahir que complirà l’acord de finançament singular segellat amb ERC, i davant de les crítiques al pacte va defensar que “Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys”. “Sé que costarà, però es complirà. El Govern que presideixo honra els acords als quals arriba”, va assegurar al Parlament, on va comparèixer per explicar la composició del seu Govern. Va afrontar dures crítiques de Junts, PP i Vox, i ERC i els comuns el van advertir que no pot donar els seus vots per segurs.

El socialista va reconèixer que el pacte amb els republicans ha provocat “molt de soroll” no només a Catalunya, sinó també a Espanya, alhora que va insistir a situar Esquerra i els comuns com els seus socis prioritaris per negociar els pressupostos catalans del 2025. També va aprofitar, en l’inici del curs polític, per demanar als partits “actitud constructiva”.El president de Junts al Parlament, Albert Batet, va assegurar que Illa presideix un Govern “espanyolista” que no és per a tots els catalans i va replicar al líder del PSC que els qui han fet “més soroll” sobre el finançament han estat el president espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra d’Hisenda, María Jesús. El dirigent juntaire també va titllar d’“insòlit” que Illa fos investit el 8 d’agost però no hagi comparegut per explicar la composició del seu Govern fins ara. A més, va censurar el nomenament d’alts càrrecs que, va afirmar, exclouen una majoria de la ciutadania perquè “han anat contra l’autogovern de Catalunya”.Per la seua part, la portaveu d’ERC a la Cambra, la lleidatana Marta Vilalta, va avisar Illa que els vots del seu partit “no estan garantits” i el va instar a complir els pactes “sense excuses”. La republicana, que va garantir una “oposició vigilant, crítica i exigent”, va demanar a Junts no desaprofitar l’oportunitat que va dir que suposa el finançament singular “per interessos partidistes” i va avisar el president que no té prou suports per ampliar la pista de l’aeroport del Prat. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va demanar a Illa prioritzar el dret a l’habitatge i va dir que avaluarà el seu suport en funció de les accions del Govern. La diputada de la CUP Laia Estrada va considerar que el pacte sobre el finançament singular a Catalunya “no es complirà” i va augurar que Junts serà el partit que doni “estabilitat” al Govern perquè “comparteix model de país” amb Illa.PP, Vox i Aliança Catalana van criticar el Govern d’Illa. Els dos primers van censurar els pactes amb l’independentisme, mentre que la líder d’Aliança, Sílvia Orriols, va afirmar que els partits progressistes al Parlament són “retrògrads, imperialistes i masclistes”.