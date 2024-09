Els presidents del PP rebutgen negociar el finançament de manera bilateral amb Sánchez

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els presidents de les comunitats autònomes liderades pel Partit Popular no es reuniran de forma bilateral amb el president del Govern, Pedro Sánchez, per negociar el finançament autonòmic, que consideren que s’ha de tractar en una reunió “multilateral”, com la Conferència de Presidents, perquè és una qüestió que incumbeix tots els territoris. Els barons populars, tanmateix, sí que s’han mostrat favorables a acudir a la Moncloa per tractar “altres assumptes”.

Així ho van assegurar al final d’una cimera organitzada pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per fixar una posició conjunta per defensar la negociació multilateral del finançament autonòmic i exhibir un front comú contra el finançament singular de Catalunya. En la trobada es va pactar un document amb una sèrie de compromisos i reivindicacions, començant per exigir que “s’aturi” l’anomenada quota catalana pactada entre el PSOE i ERC. I és que, segons el líder dels populars, el Govern de l’Estat no pot donar autonomia fiscal a Catalunya “perquè estableixi ambaixades” i alhora “posar obstacles” qui dins de les seues competències “decideix impulsar l’activitat econòmica reduint els seus impostos els ciutadans”. “Reivindiquem l’autonomia fiscal de cada comunitat autònoma en els impostos i en els tributs propis i cedits”, va recalcar. Entre altres qüestions, en el document també exigeixen una injecció econòmica de 18.000 milions dels fons Next Generation no executats pel Govern central per repartir entre totes les autonomies i així poder afrontar “amb més serenitat” el debat financer, que s’ha d’abordar en fòrums multilaterals, renunciant a caure en la “bilateralitat tramposa” i les “subhastes” de Sánchez.Els barons del PP van mostrar també una postura ferma contra el que consideren les “sobres” de l’independentisme. Per exemple, el gallec Alfonso Rueda va advertir que no està disposat a “tolerar en cap cas” que es “discrimini” Galícia en matèria de finançament en favor d’altres comunitats com Catalunya. “Som un bloc compacte i sense fissures en la defensa dels principis de solidaritat i igualtat”, va assegurar el president murcià, Fernando López Miras.Per la seua part, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dijous va instar els seus companys a no reunir-se amb Sánchez, ahir va assegurar que li agradaria que els problemes de Madrid fossin “atesos a la Moncloa”.

El PSOE es reuneix avui entre crítiques dels barons a la quota catalana

El PSOE celebra avui el seu comitè federal per convocar oficialment el congrés federal del partit a finals de novembre que activarà els canvis en els lideratges territorials. Tanmateix, no és estrany que els barons més crítics amb el pacte entre el PSC i ERC per a un finançament singular a Catalunya, com Emiliano García-Page o Javier Lambán, prenguin la paraula per mostrar el seu rebuig al tracte bilateral ofert, després d’anar elevant el to en les últimes dates en contra que la Hisenda catalana recapti el cent per cent dels impostos.Respecte a la postura adoptada ahir pel Partit Popular, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va apuntar que “tant de bo el PP faci una proposta única de finançament autonòmic i es posin d’acord tots els seus líders regionals” per “dialogar, negociar i intentar millorar-la”, en lloc de quedar-se instal·lats permanentment en el “no”.