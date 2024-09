Espanya usa l'amnistia per cobrir-se davant d'Estrasburg

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Advocacia de l’Estat ha enviat al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) noves al·legacions, entre les quals inclou l’aprovació de la llei d’amnistia, per evitar que Espanya sigui condemnada per vulneració de drets fonamentals en la causa per l’1-O. Es tracta del cas promogut pels nou líders independentistes empresonats pel referèndum, que van demandar l’Estat davant d’aquest tribunal amb seu a Estrasburg. Ells poden presentar un escrit abans que el tribunal entri en la fase de deliberació.

En aquest context, la defensa de l’Estat afirma que, en cas que es conclogui que es van vulnerar drets fonamentals, s’ha reparat part del dany causat amb el canvi al Codi Penal, els indults i ara també per l’amnistia. Tot això malgrat que el Tribunal Suprem es nega a amnistiar els líders independentistes. A més, la defensa de l’Estat argumenta que no va condemnar els encausats per l’1-O per la seua ideologia, sinó perquè, afirma, van incomplir la llei. D’altra banda, minimitza els dos vots particulars de magistrats del Tribunal Constitucional que van considerar que les condemnes eren desproporcionades. “L’existència de vots particulars pot complir la legítima funció de manifestar criteris dissidents”, apunta.El president d’Òmnium Cultural, el lleidatà Xavier Antich, va titllar de “filibusterisme” que l’Estat utilitzi l’amnistia per evitar condemnes per l’1-O a Estrasburg.D’altra banda, l’Audiència Nacional ha plantejat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè es pronunciï sobre l’aplicació de l’amnistia als dotze CDR acusats de terrorisme en el cas Judes. Vol saber si, tal com entenen els magistrats, contravé el Dret Comunitari i garanteix la impunitat dels delictes.

Conde-Pumpido exigeix “respectar” les decisions del Constitucional

El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, va reclamar ahir “respecte a les decisions i a la independència” de l’òrgan que presideix, i va recordar que “tots els poders públics estan obligats al compliment” de les seues resolucions. Aquestes declaracions coincideixen amb l’entrada al tribunal de garanties de la qüestió d’inconstitucionalitat del Tribunal Suprem i el recurs del PP sobre l’amnistia, sobre les quals el TC, amb majoria progressista, té l’última paraula. Conde-Pumpido va rebre José María Macías com a nou magistrat del TC.