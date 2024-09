Sánchez ofereix “singularitat” per a tots els territoris, però no pot apaivagar els crítics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va fer ahir durant el comitè federal del partit una crida a la unitat d’acció dins de la formació davant dels recels interns provocats per l’acord amb ERC per a un concert econòmic a Catalunya, aconseguint rebaixar les crítiques dels seus barons, tret dels de Castella-la Manxa i Aragó, Emiliano García-Page i Javier Lambán, que van insistir a rebutjar-lo de ple. Durant la seua intervenció en el conclave, Sánchez va defensar les “singularitats” entre els diferents territoris i va obrir la porta que totes les comunitats autònomes que ho desitgin “recaptin i gestionin més gravàmens”, una cosa que considera “coherent amb el nostre Estat federal al qual diem autonòmic”. Encara que en cap moment no va fer menció directa a l’acord firmat entre el PSC i ERC per a la investidura del president de Catalunya, Salvador Illa, el cap de l’Executiu va assegurar als seus que el “veritable debat” sobre finançament autonòmic “no és entre territoris, sinó entre models”, i va carregar contra el Partit Popular per fer “regals fiscals als més rics” amb els diners de l’Estat. En aquest sentit, els va instar a aprofitar aquesta “nova etapa” per crear un sistema de finançament “més just” que “redueixi les diferències territorials, que garanteixi la suficiència de la despesa pública i que exigeixi la corresponsabilitat amb els governs autonòmics”. Per aquesta raó, Sánchez va demanar també a tots els presidents autonòmics del PP que dialoguin amb el Govern central, intercanviïn propostes, construeixin junts i pactin. Els barons populars, no obstant, van rebutjar de forma unànime divendres asseure’s a negociar de manera bilateral una reforma del finançament.

El seu discurs va comptar amb el suport de nombrosos líders territorials, com els del País Basc, Galícia, les Balears, el País Valencià i Múrcia, que van expressar el seu suport a la proposta de finançament singular per a Catalunya al considerar que afavorirà la resta de territoris i que és positiva per a Espanya. Per la seua part, altres líders que en les últimes setmanes s’han mostrat crítics amb aquest pacte, van rebaixar el to. Com és el cas dels líders territorials del PSOE d’Extremadura i Castella i Lleó, Miguel Ángel Gallardo i Luis Tudanca, que ahir es van mostrar partidaris d’“obrir un debat de diàleg i reflexió” per aconseguir assolir una reforma que “doni més recursos a totes les comunitats autònomes”. Els únics que van alçar la veu contra l’acord assolit amb els republicans van ser Page i Lambán, que van recalcar que aquesta quota catalana “trenca els consensos constitucionals” (més informació en el desglossament). Per la seua part, el president de la Generalitat i líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, va intentar també calmar els ànims dels seus companys socialistes assegurant que la solidaritat territorial “no s’ha posat ni es posarà en dubte per part del PSC” després del pacte amb ERC, que va fer possible la seua investidura. “El mateix esforç desinteressat i la mateixa ajuda que hem sentit els socialistes catalans la tornarem multiplicada”, va prometre.El conclave va servir també per confirmar que Sánchez optarà a ser reelegit secretari general del partit al congrés del novembre.

Page i Lambán titllen d’“inconstitucional” l’acord amb Esquerra

Els líders socialistes d’Aragó i Castella-la Manxa, Javier Lambán i Emiliano García-Page, van ser els únics barons que ahir durant el comitè federal del partit van rebutjar de ple el concert econòmic per a Catalunya. Altres líders territorials que inicialment van desconfiar de l’acord, com l’extremeny Miguel Ángel Gallardo, van refredar les seues denúncies i van exposar en la reunió interna la necessitat de reformar el sistema. Page, el més sever en les seues declaracions, va expressar una “enorme preocupació” davant del pacte amb ERC i va afirmar que vol conèixer el contingut d’un acord que suposa “el cupó independentista”, destacant que no es pot arribar a acords “a qualsevol preu” ni “posar potes enlaire tots els consensos constitucionals”. El líder castellanomanxec va voler deixar clar al conclave del PSOE que els territoris no paguen impostos, sinó que els paguen els ciutadans i les empreses. “Una cosa és singularitat i una altra cosa és un règim específic”, va postil·lar. A més, en una apel·lació velada al secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, va assegurar que encara que “no es discuteixen els lideratges, sí que es pot i s’ha de debatre sobre polítiques i idees”. Per la qual cosa va demanar que al pròxim congrés es parli “en profunditat d’aquests temes”. Dur en la seua resposta davant del finançament singular per a Catalunya va ser també Lambán, que va alertar de la “inconstitucionalitat” d’un pacte que minvaria la qualitat dels serveis públics d’altres comunitats autònomes i obligaria a apujar impostos, per la qual cosa va rebutjar una reforma del sistema de finançament. “Si Madrid demanés ara el mateix que Catalunya, la resta hauríem d’anar-nos-en en pastera a Mauritània”, va dir.

Gamarra acusa el president de voler fer una “purga” al PSOE

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, va assegurar ahir que el PSOE firmarà la seua acta de defunció en el Congrés Federal, avançat al novembre, i que està convocat per “aniquilar al socialisme i mutar definitivament cap al sanchisme”. Per a la popular aquest conclave, on el secretari general del partit, Pedro Sánchez, optés a la reelecció, serà “un Congrés per eliminar qualsevol escletxa de crítica” i els va oferir un eslògan per a l’ocasió “El silenci dels corders”. Gamarra, a més va titllar d’“indecent” el pacte assolit entre socialistes i ERC per al finançament singular a Catalunya.