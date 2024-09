Colau confirma la seua sortida de l'ajuntament de Barcelona per “desgast”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l’ajuntament, Ada Colau, va confirmar ahir que deixarà el consistori a l’octubre, si bé va assegurar que no deixarà la política. Ho va dir en una entrevista a TV3, en la qual va argumentar que abandona la primera línia municipal pel “desgast” dels últims deu anys i perquè no vol seguir “per inèrcia”. Va assegurar que el seu partit continuarà a l’oposició aquest mandat per “construir una alternativa” al govern socialista de Jaume Collboni, després que aquest, segons ella, no s’hagi interessat per un possible govern de coalició. Colau va advertir que faran una oposició “exigent però constructiva” i es va mostrar disposada a parlar dels pressupostos municipals.

Per la seua part, Collboni va assegurar que manté la “mà estesa” a BComú per arribar a “acords pressupostaris i de governabilitat”.