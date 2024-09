Israel llança un bombardeig a Síria que deixa 18 morts

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 18 persones van morir i diverses desenes més van resultar ferides ahir en una campanya de bombardejos israelians contra posicions militars en la qual presumptament hi havia presència de milícies proiranianes al nord-oest de Síria, si bé Teheran va negar cap vinculació amb les instal·lacions. Diverses tandes d’atacs aeris, la primera llançada poc abans de la mitjanit de diumenge, van assolir diversos punts de la localitat de Masyaf i dels seus voltants, la qual cosa va causar 18 morts i 37 ferits, segons l’últim balanç ofert per l’agència oficial de notícies del país Sana. Es tracta d’una de les accions més mortíferes atribuïdes a l’Estat hebreu els últims anys contra el territori sirià.

Encara que ja ho feia anteriorment de forma freqüent i no sol assumir l’autoria, Israel va intensificar els bombardejos contra territori sirià des del començament de la guerra de Gaza l’octubre passat. Aquestes accions estan sovint dirigides contra objectius de les milícies proiranianes, entre les quals el grup xiïta libanès Hezbollah, contra el qual Israel també lluita de forma directa a través de la seua frontera amb el Líban des de fa onze mesos.Durant el dia d’ahir, l’Exèrcit israelià va redoblar també la seua pressió sobre el nord de la Franja de Gaza, on va ordenar noves evacuacions de civils i on dos hospitals estan en risc de deixar de funcionar per la falta de combustible. Segons l’agència de notícies palestina Wafa, els quiròfans dels hospitals Indonesi i Kamal Adwan funcionen sense parar, però la greu escassetat de combustible amenaça de paralitzar ambdós centres en 48 hores si Israel continua impedint l’entrada de combustible.Des del començament de la guerra, de la qual el 7 d’octubre es compleix el primer any, 40.988 persones han mort i més de 94.800 han resultat ferides, mentre que prop de dos milions de persones segueixen desplaçades, la majoria en una mínima “zona humanitària” –el 14% de l’enclavament– a la costa gaziana, localitzada entre les localitats de Rafah (sud) i Deir al-Balah (centre).