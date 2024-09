L'asil de González Urrutia, opositor veneçolà, enfronta Moncloa i PP

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol va negar ahir haver negociat amb el règim veneçolà per facilitar la sortida del líder opositor Edmundo González Urrutia, que diumenge va arribar a Espanya per sol·licitar asil polític. El PP, que la setmana passada va retreure al Govern de Pedro Sánchez que no acollís González a l’ambaixada espanyola, denuncia ara que no l’hagi reconegut com el guanyador de les eleccions a Veneçuela. D’altra banda, l’opositor veneçolà va afirmar que s’ha exiliat a Espanya per evitar “un conflicte de dolor i sofriment”.

En aquest escenari, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va afirmar que “no hi ha hagut cap negociació ni contrapartida” amb el règim de Maduro per a la sortida de González. Va reclamar a l’Executiu veneçolà que entregui les actes electorals i va advocar per una negociació entre el Govern central i l’oposició veneçolana.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va censurar que “avui Maduro està molt més content que ahir” perquè “ha aconseguit que el líder que ha guanyat les eleccions” estigui “fora del país i que estigui ja a Espanya”, amb referència a González. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va retreure al Govern de Sánchez que no hagi reconegut el líder opositor veneçolà com a guanyador dels comicis. El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va criticar l’actitud “irresponsable” del PP i va reclamar trobar una solució negociada.

El fiscal general de Veneçuela dona per tancat el cas contra l’opositor

■ El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, va anunciar ahir que el cas obert contra Edmundo González per presumptes delictes associats al terrorisme ha quedat “tancat” després de la seua marxa a Espanya. Va dir que les “coercions” que González va al·legar per demanar asil procedeixen de l’opositora María Corina Machado. El Govern veneçolà va acusar el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, de voler “anunciar un cop d’Estat”, després que aquest demanés no deixar que Maduro “s’aferri al poder per la força”.