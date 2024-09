Rovira va demanar usar l''estructura B' d'ERC després dels cartells de Maragall

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, coneixia l’existència d’una estructura B al partit i va voler aprofitar la polèmica pels cartells burlant-se de l’Alzheimer de l’expresident Pasqual Maragall per “treure uns vots de solidaritat”. Així es dedueix d’uns missatges d’un grup privat de WhatsApp destapats ahir per Catalunya Ràdio, que demostren que la dirigent republicana no només coneixia l’existència d’aquest entramat, sinó que a més hauria demanat activar-lo el gener del 2024, gairebé un any després de la polèmica pels cartells.

En aquests missatges es mostra que la primera reacció de Rovira al saber l’existència d’aquests rètols va ser assegurar que “és una campanya tan agressiva” que si es “denuncia públicament” potser podia servir per “arrancar uns quants vots de solidaritat”. No se sap si en aquells moments Rovira sabia que aquests cartells havien estat dissenyats i distribuïts per una xarxa de membres del partit. Integrants del grup van debatre què fer davant de l’assumpte dels cartells i si havia d’utilitzar-se per afavorir Ernest Maragall, embolicat en la campanya per a les eleccions municipals a Barcelona.Tanmateix, quan ja se sabia que aquesta campanya va sortir del si del partit, Rovira va demanar activar l’anomenada estructura B. Concretament, el gener del 2024, va compartir en el grup privat unes declaracions d’un diputat de Junts contra ERC sobre l’amnistia i va escriure: “Com estem de campanya b?” L’exdirigent d’ERC Sergi Sabrià, que quan va deixar el partit va negar tenir qualsevol responsabilitat sobre els cartells, va respondre que “algú tenim”, fent saber l’existència d’una estructura paral·lela al partit que dissenyava campanyes al marge de les sigles d’ERC. Al juliol, Rovira va assegurar que al seu partit “no hi ha estructures paral·leles” i va defensar que totes les campanyes que surten de la seua formació “es fan des del departament de comunicació”.

“Des de la presidència es considerava que érem tous”

■ Marta Rovira va assegurar ahir que no és “culpable” i va relacionar aquesta “campanya de contrast” amb el llavors president del partit, Oriol Junqueras, que ara torna a presentar-se a la reelecció per liderar ERC. “Des de la Presidència (del partit) es considerava que érem tous i molta gent ens demanava que ens defenséssim més”, va afirmar en un comunicat, en què va reconèixer que aquestes “campanyes de contrast sempre es van desenvolupar de forma legal”. Va subratllar que els equips de treball eren “compartits” amb Junqueras i va censurar que “és curiós que a les portes d’un Congrés Nacional els equips de treball només siguin meus, i els errors, també”. La portaveu d’ERC Marta Vilalta va dir que “no tot val per guanyar” el lideratge del partit en el pròxim congrés.