Barons del PP trenquen la unitat i parlaran de finançament amb Sánchez

Els presidents de la Generalitat Valenciana i d’Andalusia, Carlos Mazón i Juanma Moreno Bonilla, van qüestionar ahir la unitat dels barons del PP que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, van intentar imposar la setmana passada. Malgrat haver firmat el document de divendres passat, on tots els presidents autonòmics del PP es comprometien amb Feijóo a no negociar bilateralment qüestions relacionades amb el finançament, tant Mazón com Moreno Bonilla van afirmar que “per descomptat” abordaran amb Pedro Sánchez, si els convoca, qualsevol qüestió relacionada amb el finançament que afecti les comunitats que dirigeixen. Per la seua part, el Congrés es prepara per acollir avui la primera votació sobre el finançament singular de Catalunya a instàncies del PP, després que ahir s’ajornés el debat.