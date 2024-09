Bernat Solé desvincula de la 'trama B' d'ERC Junqueras

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exconseller i membre de la candidatura d’Oriol Junqueras per liderar ERC, el lleidatà Bernat Solé, va assegurar ahir que la llista de l’expresident del partit “no està darrere” de la filtració de missatges de la secretària general dels republicans, Marta Rovira, sobre la seua reacció als cartells contra els germans Maragall promoguts per una estructura B del partit.

Així mateix, la republicana, que sabria de l’existència d’aquesta xarxa malgrat haver negat al juliol que n’hi hagués, hauria demanat en un grup privat aprofitar la campanya de burla contra l’Alzheimer de Pasqual Maragall per “treure alguns vots de solidaritat”. Després de conèixer-se aquests fets dilluns, Rovira va apuntar a Junqueras, que en el moment dels fets liderava ERC, i va censurar que “des de la presidència (del partit) es considerava que érem tous”.Per la seua banda, Solé va defensar en una entrevista a Rac1 que “és evident” que la llista de Junqueras “no està darrere” d’aquesta campanya i va afirmar sentir-se “ferit pel fet que s’associïn aquestes filtracions a una candidatura”. A més, va advocar per “resoldre els conflictes (a ERC) internament” i “que no s’utilitzin les xarxes socials per treure situacions lamentables”.L’exalcalde de Lleida Miquel Pueyo va defensar al seu torn a Catalunya Ràdio que “ERC ha de prendre les mesures que calgui i donar explicacions” per l’existència de l’estructura B al partit. El republicà va lamentar que tot el que ha succeït entorn de Maragall i a la xarxa paral·lela al partit li provoca una “profunda indignació” i va subratllar que la direcció “hauria de portar la investigació d’aquests fets fins al final”. D’altra banda, l’excap de Comunicació d’ERC Tolo Moya va dir ser el “cap de turc” pel cas dels cartells i va avançar que anirà als tribunals per defensar-se. “Ja no confio en aquest intern que (el partit) està fent, que no vull anomenar-ho ni investigació”, va dir abans de desvincular-se de l’estructura B del partit, que va afirmar que funcionava “de forma autònoma”.