Cara a cara entre Trump i Harris amb les enquestes molt igualades

La vicepresidenta Kamala Harris i l’exmandatari Donald Trump tenien previst enfrontar-se ahir a la nit –matinada a Espanya– a Filadèlfia en un debat que pot ser decisiu de cara a les eleccions del 5 de novembre i que va arribar en un moment crucial de la campanya amb les enquestes reflectint un escenari summament ajustat.

Aquest cara a cara, celebrat a l’estat clau de Pennsilvània i organitzat per la cadena de televisió ABC, podria ser l’únic entre Trump i Harris, que fins ara mai no havien conversat entre ells.En tots els debats de la seua carrera, Harris s’ha distingit per un enfocament agressiu però calibrat, similar al que utilitza un fiscal davant d’un jurat, fent honor al seu passat. Per la seua part, Trump sempre ha mostrat una actitud intimidatòria, amb una retòrica plena d’insults i crits.Per altra banda, ahir es donava per fet que els temes principals que centraria el xoc serien l’avortament i la immigració. Fa setmanes que Trump ataca Harris per la gestió de l’Administració de Biden a la frontera amb Centreamèrica. Harris, per la seua part, recorda que va ser Trump qui va nomenar als tres jutges del Tribunal Suprem que van derogar la llei que protegia el dret federal a l’avortament.