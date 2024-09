Illa reivindica la “diversitat” com a fortalesa de Catalunya i prioritza els serveis públics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir que Catalunya ha de ser un “projecte col·lectiu” que “vinculi tots i totes sense distincions”, alhora que va reivindicar el territori com a “terra d’acollida” i va prioritzar treballar perquè els serveis públics catalans “recuperin l’excel·lència”. Així ho va proclamar durant el seu primer discurs institucional amb motiu de la Diada com a president, un mes després de la investidura, en el qual va defensar que la consecució d’aquests propòsits convertiran Catalunya en “un millor país”.

El cap de l’Executiu, que va fer el seu discurs en català des del Palau de la Generalitat, va reivindicar la “diversitat” i va subratllar que “tot aquell que ve a millorar Catalunya és català”. “Amb els mateixos drets i els mateixos deures que tenim tots nosaltres”, va subratllar. Enmig del debat migratori a Espanya, el líder del PSC va reivindicar el territori com a “terra d’acollida i solidària”, alhora que va defensar que “Catalunya també s’ha fet a si mateixa gràcies al treball de generacions de persones vingudes dels pobles d’Espanya i de tot el món”. “No podem tancar els ulls a la realitat del fenomen migratori”, va alertar, abans d’insistir que Catalunya “és i ha de ser un projecte col·lectiu que vinculi tothom sense distincions”.En aquest context, Illa, que va evitar fer referències al procés, va afirmar que la Diada de l’Onze de Setembre ha de ser un moment per “reflexionar com a país i com a societat” i per “reafirmar la voluntat de ser i per conviure”. “Però sobretot la Diada ha de ser un moment per compartir i retrobar-nos, perquè ens pertany a tots”, va remarcar.El president va afirmar que el món viu “canvis profunds i accelerats” que presenten “riscos i també oportunitats”. Així mateix, va llançar un missatge “d’optimisme i esperança” a la societat i va defensar que quan la ciutadania catalana “escull els objectius, demostra el seu veritable potencial”. A més, el president també va advocar per prioritzar “la recuperació de l’excel·lència dels serveis públics” per aconseguir “una nació pròspera i justa per a tothom”, que es construeix “a les aules, en els Centres d’Atenció Primària, a les biblioteques, en els centres de grans i als carrers i places d’uns barris segurs”.Un mes després d’arribar a l’Executiu, el president va insistir que governarà “per a tothom” i va posar èmfasi en la necessitat de garantir l’accés a l’habitatge, especialment per als joves. Igualment, entre els reptes que afronta el seu Govern va situar la lluita per uns salaris dignes i la plena igualtat entre homes i dones.El president de la Generalitat va insistir a defensar la seua aposta per la convivència i el “retrobament” a Catalunya i va optar per no referir-se al procés ni al conflicte català. També va eludir referir-se al pacte amb ERC per al finançament singular a Catalunya. Illa va escollir fer el seu discurs institucional des del Palau de la Generalitat, després que Pere Aragonès optés per altres localitzacions durant el seu mandat.