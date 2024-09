Moncloa aprova de nou el sostre de despesa i diu que tombar-lo causarà grans retallades

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol va aprovar ahir, per segona vegada, el camí d’estabilitat per al període 2025-2027, que inclou els mateixos objectius de dèficit i deute que van ser rebutjats pel Congrés el mes de juliol, després que Junts decidís a l’últim moment sumar el seu vot en contra dels de PP i Vox. D’aquesta manera, es tracta d’un pas previ en la tramitació dels Pressupostos del 2025, que el Govern de Pedro Sánchez ha confirmat que presentarà abans que finalitzi l’any, malgrat no comptar en aquests moments amb els vots necessaris per tal d’aprovar-los.

L’Executiu espanyol assegura que els partits independentistes i el PP “s’estaran tirant un tret al peu” si impedeixen l’aprovació al Congrés dels objectius d’estabilitat, i la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va advertir ahir que això provocarà que les comunitats autònomes i els ajuntaments tindran menys capacitat de despesa. “Si el PP i algun altre grup voten en contra d’aquest camí”, va advertir sense fer referència a Junts, “estarà obligant a fer un ajustament” de 6.600 milions en dos anys a les comunitats autònomes i de 4.950 milions en dos anys a les entitats locals, un total d’11.550 milions.Així mateix, va recordar que les regions governades pel PP es van abstenir en la votació d’aquest camí, per la qual cosa ha demanat a la formació que “desisteixi d’aquesta idea” de votar-hi en contra, ja que obligaria a refer els comptes de comunitats autònomes i ajuntaments per adaptar-los a altres objectius fiscals.El document presentat ahir preveu que el dèficit total de les administracions públiques es reduirà al 2,5% el 2025, al 2,1% el 2026, i a l’1,8% el 2027. El límit de despesa no financera assolirà els 199.171 milions tenint en compte els fons europeus i marca un rècord històric. El pla està ajustat a les noves regles fiscals europees i es basa en unes previsions de creixement econòmic del 2,4% el 2024, del 2,2% el 2025 i del 2% tant el 2026 com el 2027. La ministra també va remarcar que es tracta d’un pla “ambiciós”.L’aprovació al Consell de Ministres del pla d’estabilitat és el primer pas per rellançar l’elaboració dels comptes de l’Estat. En aquest escenari, Montero va assegurar que dialogaran “amb tots els grups polítics” per aprovar els comptes. L’Executiu de Sánchez haurà de convèncer els seus socis per tirar endavant el pressupost, ja que a dia d’avui no compta amb els suports necessaris.

Socis de Sánchez li exigeixen diàleg i avisen que li calen els seus vots

Diversos partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez van reclamar ahir una “rectificació” al president espanyol, que dissabte va proclamar que el seu Executiu continuarà avançant amb o sense suport del poder legislatiu. En aquest sentit, el coportaveu de Podem, Javier Sánchez Serna, va advertir el líder del PSOE que sense nous pressupostos generals de l’Estat i sense capacitat d’armar majories parlamentàries “serà molt difícil que continuï la legislatura”. Va afegir que els socialistes no tenen majoria absoluta al Congrés, per la qual cosa estan obligats a negociar i arribar a acords parlamentaris amb forces polítiques “molt diverses”. També partits que integren Sumar, com els comuns, Compromís o la Chunta Aragonesista van censurar que les declaracions de Sánchez van ser “desafortunades”, i van advertir el socialista que l’Executiu que presideix se sustenta en els seus aliats.