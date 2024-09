Taylor Swift anuncia que votarà per Kamala Harris en les eleccions de 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Taylor Swift, una de les figures més influents del pop nord-americà, ha anunciat el seu suport a la candidatura de Kamala Harris i Tim Walz en les pròximes eleccions presidencials dels Estats Units, previstes per al 5 de novembre de 2024. La cantant, amb 283 milions de seguidors a Instagram, va fer pública la seua decisió minuts després del debat entre Harris i l’exmandatari republicà Donald Trump.

A la seua publicació, Swift va explicar que havia esperat al debat per prendre una decisió i va destacar les qualitats d’Harris com "una líder de mà ferma i talentosa" capaç d’aconseguir grans avenços per al país. També va elogiar l’elecció de Tim Walz com a company de fórmula, ressaltant la seua defensa dels drets LGBTQ+, la fecundació in vitro i el dret de la dona a decidir sobre el seu propi cos.

La cantant va revelar que un altre factor determinant en la seua decisió va ser l’ús per part de Trump d’imatges generades per intel·ligència artificial per afirmar falsament que comptava amb el suport de Swift. Aquest fet, segons va explicar, va evocar els seus temors sobre els perills de la desinformació i la necessitat de ser transparent sobre les seues intencions de vot.

L’impacte del suport de Taylor Swift en el vot jove

Amb una base de fans composta majoritàriament per joves, el suport de Taylor Swift a la candidatura demòcrata podria tenir un impacte significatiu en el resultat de les eleccions. En un context d’alta polarització i enquestes ajustades, el vot juvenil es perfila com un factor decisiu.

Swift, conscient de la seua influència, va animar els seus seguidors a informar-se sobre els temes que els importen i prendre la seua pròpia decisió. A més, va proporcionar informació pràctica sobre el procés de registre per votar i les dates de votació anticipada en alguns estats.

La reacció de Tim Walz al suport de Swift

Durant una entrevista a la cadena MSNBC, el candidat vicepresidencial Tim Walz va ser informat en directe sobre el suport de Taylor Swift. Visiblement emocionat, Walz es va emportar la mà al cor en senyal d’agraïment pel gest de la cantant.

Taylor Swift i el seu historial de suport a candidats demòcrates

No és la primera vegada que Taylor Swift es pronuncia a favor de candidats del Partit Demòcrata. En les eleccions presidencials de 2020, l’artista va donar suport obertament a Joe Biden, a actual president dels Estats Units. La seua implicació en la política ha anat en augment en els últims anys, utilitzant la seua popularitat per conscienciar sobre temes socials i animar els seus fans a exercir el seu dret al vot.

Preguntes freqüents sobre Taylor Swift i el seu suport a Kamala Harris

Per què Taylor Swift ha decidit donar suport a Kamala Harris?

Segons la mateixa Swift, Harris és una líder ferma i talentosa que lluita per causes i drets que necessiten ser defensats. A més, l’elecció de Tim Walz com a company de fórmula, conegut per la seua defensa dels drets LGBTQ+ i reproductius, ha estat un altre factor determinant en la seua decisió.

Com podria influir el suport de Swift en el resultat de les eleccions?

Amb milions de seguidors joves, el suport de Taylor Swift podria mobilitzar a un sector de l’electorat que tradicionalment registra una menor participació. En unes eleccions que es preveuen molt disputades, el vot juvenil podria inclinar la balança a favor de la candidatura demòcrata.

Quines altres celebritats han mostrat el seu suport a candidats polítics en aquestes eleccions?

Aunque Taylor Swift és una de les figures més prominents en pronunciar-se fins el moment, és habitual que altres celebritats del món de l’espectacle i la cultura manifestin les seues preferències polítiques durant les campanyes electorals. A mesura que s’atansi la data dels comicis, és probable que més rostres coneguts expressin el seu suport a un o un altre candidat.