Ayuso anuncia noves rebaixes fiscals a Madrid en impostos i en el lloguer

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciarà aquest dijous noves rebaixes fiscals en l’Impost sobre Successions i Donacions i per al lloguer d’habitatges, "que generaran un estalvi de gairebé 180 milions anuals als contribuents de la regió". Ho avançaà durant la seua intervenció al Debat sobre l’Estat de la Regió, que se celebra aquest dijous a l’Assemblea de Madrid. En l’Impost sobre Successions i Donacions s’elevarà ja des d’aquest proper any al 50% la bonificació per a les operacions entre germans i entre oncles i nebots per consanguinitat, que actualment es troba en el 25%.

D’aquesta manera, segons han assegurat des del govern regional, la Comunitat de Madrid serà "la primera regió que introdueix aquesta mesura en ambdues modalitats de l’impost per a aquest grau de parentiu". A més, s’establirà una bonificació del 100% en el cas de les donacions esporàdiques entre particulars que siguin inferiors a 1.000 euros. També s’eliminarà el requisit formal d’atorgament de document públic per aplicar les ja existents. L’Executiu madrileny estima que aquestes noves rebaixes fiscals en aquest impost suposaran un estalvi de gairebé 130 milions d’euros anuals i beneficiaran al voltant de 13.000 madrilenys.

Ajuts fiscals per al lloguer d'habitatges

En matèria d’habitatge s’amplia des d’aquest any l’àmbit d’aplicació d’una deducció vinculada a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Així, s’elevarà l’edat màxima per poder aplicar-se la destinada al lloguer d’habitatge habitual de fins 1.234 euros, passant dels 35 els 40 anys. Es beneficiaran prop de 45.000 contribuents, que s’afegirien als 65.000 que actualment s’hi acullen, generant un alleujament fiscal de 50 milions d’euros anuals. Aquesta mesura en habitatge anunciat se suma al projecte de Llei de rebaixes impositives en aquest àmbit que s’està tramitant actualment en el Parlament madrileny.

Inclou quatre deduccions en l’IRPF dirigides a llogaters que posi de lloguer habitatges que hagin estat en desús, a mitigar l’increment dels préstecs hipotecaris de renda variable per la pujada de tipus d’interès i a la lluita contra la despoblació per a joves menors de 30 anys que fixin el seu domicili habitual en municipis de menys de 2.500 habitants, bé sigui per compra o lloguer.

Hi podran sumar una bonificació addicional del 100% en els impostos de Transmissions Patrimonials (ITP) en cas d’adquisició d’habitatge de segona mà, i d'Actes Jurídics Documentats (AJD), en cas d’habitatge nou. L’impacte total de l’estalvi de totes aquestes baixades d’impostos del projecte de Llei és de 118 milions d’euros.