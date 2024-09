El Congrés demana reconèixer com a president l'opositor veneçolà

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés va aprovar ahir amb el vot favorable de PP, Vox, Unió del Poble Navarrès, Coalició Canària i el Partit Nacionalista Basc una proposició no de llei dels populars per la qual s’insta el Govern a reconèixer Edmundo González, refugiat des de diumenge a Espanya i líder de l’oposició, com a president electe després de les presidencials del 28 de maig a Veneçuela. El PSOE, igual com Sumar i els seus altres socis parlamentaris, hi va votar en contra, mentre que Junts es va absentar per participar als actes de la Diada a Barcelona i l’exministre José Luis Ábalos es va abstenir, com va fer sobre el finançament català (vegeu més informació a la pàgina 21). La votació va tirar endavant amb 177 diputats davant 164.

Malgrat el revés parlamentari, el Govern central no es va donar per al·ludit després de la petició expressa del Congrés i es va reafirmar en la seua postura, expressada pel mateix president, Pedro Sánchez, en les últimes hores, que és necessari mantenir la unitat en el si de la UE per conservar el poder de mediació en la crisi política a Veneçuela. Els Vint-i-set s’han negat a reconèixer la victòria de Nicolás Maduro als comicis, anunciada pel Consell Nacional Electoral (CNE) i ratificada pel Tribunal Suprem de Justícia (TSJ), i han exigit la publicació de totes les actes electorals perquè es pugui verificar l’esmentat resultat.La iniciativa del PP demana, entre altres coses, promoure la “reinstauració” de sancions als dirigents del règim veneçolà o donar suport a la compareixença del Centre Carter perquè detalli les seues conclusions sobre els comicis. Encara que les proposicions no de llei no tenen efectes pràctics ni jurídics, sí que en tenen a efectes de retratar el posicionament de la Cambra, especialment en qüestions que marquen el debat polític com és el cas de Veneçuela.El PP va demanar que el Govern d’Espanya “deixi de fer-li el joc al socialisme genocida de (Nicolás) Maduro” i reconegui Edmundo González Urrutia. La socialista Cristina Narbona va retreure al PP que amb la seua proposta està generant “expectatives falses” als veneçolans ja que el reconeixement de González no és “una vareta màgica que fa desaparèixer per encant Maduro”.

■ El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va ressaltar la “sobirania” del país davant de la votació al Congrés espanyol. Va demanar a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que truqui al seu “amic” el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, per mostrar-li “l’acta de la independència del 5 de juliol” perquè “sàpiga que Veneçuela és i serà irremeiablement lliure, sobirana, independent de Madrid, d’Espanya i del món sencer”. Mentrestant, l’oposició veneçolana va considerar molt important el posicionament del Congrés espanyol.

