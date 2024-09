El Regne Unit també demanarà el permís electrònic als turistes de la UE

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern del Regne Unit ha anunciat una ampliació dels viatgers a qui demanarà l’autorització electrònica de viatge (ETA) per accedir al país, de tal manera que els turistes procedents de països de la UE necessitaran aquest document per entrar en territori britànic a partir d’abril de 2025. L’ETA està concebut com un sistema de registre per a aquells turistes que procedeixin de països per als quals no s’exigeix visat i actualment només obliga els viatgers de Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, l’Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units. La idea és estendre'l a tots els viatgers no europeus a partir del 8 de gener de 2025 –podran començar a sol·licitar el registre el 27 de novembre d’aquest any– i, en el cas dels europeus, el canvi entrarà en vigor el 2 d’abril –es podrà demanar l’ETA des del 5 de març–.

El registre, similar al que ja existeix per als Estats Units, quedarà vinculat al passaport i costa 10 lliures (uns 11,8 euros al canvi actual). Tindrà una validesa de dos anys, tret que caduqui abans el passaport, i permetrà estades de fins a sis mesos al Regne Unit. La secretària d’Estat de Migració, Seema Malhotra, ha advocat per avançar cap a "un sistema migratori modern" aprofitant la tecnologia, ja que "la digitalització facilita una experiència senzilla per a les milions de persones que travessen cada any la frontera".

Malhotra ha subratllat en un comunicat que el Regne Unit continua obert al turisme, un sector que aportarà aquest any més de 32.000 milions de lliures (prop de 38.000 milions d’euros) a l’economia britànica. La UE també treballa en el seu propi mètode de registre per a viatgers aliens a l’espai Schengen, el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (ETIAS), la posada en marxa dels quals s’ha retardat i no es preveu, ara fins la primavera del proper any.