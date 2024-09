Ayuso anuncia una nova rebaixa fiscal mentre censura la 'quota' catalana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), va anunciar ahir una nova bateria de rebaixes fiscals, com l’ampliació al 50% de la bonificació de l’impost de successions entre germans, oncles i nebots, i l’extensió de 35 a 40 anys l’edat màxima per acollir-se a la deducció en l’IRPF per arrendament d’habitatge habitual. L’anunci arriba en ple debat pel pacte entre socialistes i ERC per al finançament singular de Catalunya i Ayuso va aprofitar també per arremetre contra la “madrilenyofòbia de la burgesia nacionalista catalana” i el Govern de Pedro Sánchez.

En el marc del Debat de l’Estat de la Regió, Ayuso va avançar les línies estratègiques que portarà a terme aquest curs polític. “Continuarem abaixant impostos, és un compromís que vam adquirir amb els madrilenys a les urnes”, va afirmar, abans d’assenyalar que els diners dels ciutadans han de ser per a ells, i no per als “socis de Sánchez o el seu exèrcit d’assessors”.La dirigent popular va desgranar la seua bateria de mesures per a la rebaixa fiscal i va explicar que la bonificació per a les operacions entre germans i entre oncles i nebots per consanguinitat s’elevarà del 25% al 50%. En aquest cas, va argumentar que l’impost de successions és “anacrònic, injust i confiscatori”. Va anunciar una bonificació del 100% per a les donacions esporàdiques entre particulars inferiors a 1.000 euros i la deducció per lloguer en l’IRPF s’ampliarà de 35 a 40 anys. L’executiu madrileny estima que aquestes mesures, que entraran en vigor el proper any, suposaran un estalvi de gairebé 130 milions d’euros anuals per als contribuents i beneficiaran al voltant de 13.000 madrilenys.D’altra banda, el president d’Aragó, Jorge Azcón (PP), es va mostrar disposat a defensar “amb totes les conseqüències” la bilateralitat en el debat entorn del finançament autonòmic, però va advertir que no “anirà darrere de cap pastanaga”.

Polèmic centre per a homes víctimes de violència sexual

■ La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar ahir la posada en marxa del primer Centre d’Atenció Integral Especialitzat a Espanya per a homes víctimes de violència sexual. “Molts menors de sexe masculí han patit aquest tipus d’agressions durant la infància, per la qual cosa arrosseguen seqüeles, i altres homes adults que han patit violacions en l’entorn del conegut com chemsex (o consum de drogues durant l’activitat sexual)”, va subratllar. L’obertura del servei està prevista per al proper any, amb una inversió anual de 700.000 euros, i va provocar les crítiques de l’oposició.La ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va titllar d’“ocurrència frívola” l’anunci d’Ayuso i va assegurar que el seu “únic objectiu” és “enfrontar les víctimes i la societat”.