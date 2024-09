Cremen simultàniament dos incendis al Priorat avivats pel vent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat lluitaven ahir al tancament d’aquesta edició per controlar dos incendis que cremaven de forma simultània a la comarca tarragonina del Priorat avivats pel fort vent que bufava, de fins a 70 quilòmetres per hora, i a causa de la sequera acumulada a la zona. Un d’ells, a Cabacés, es va declarar poc després de les tres de la tarda en una zona escarpada de difícil accés a prop del Parc Natural de la Serra de Montsant, on el foc ja havia aconseguit entrar. Els Bombers no descarten com a “pitjor escenari” que el foc pugui cremar la meitat d’aquest paratge natural, tal com va ocórrer en un incendi “històric” que hi va haver el 1981. En l’extinció treballaven 55 dotacions, vuit de les quals aèries, sobre una extensió de 80 hectàrees. En aquesta zona van demanar confinar 17 hectàrees, en què hi ha dos masies aïllades que es trobaven buides. A més, segons va informar Protecció Civil, el foc va deixar sense subministrament elèctric uns 1.400 abonats del Priorat. El segon focus es va declarar a Porrera, a uns 30 quilòmetres, cap a les quatre de la tarda a prop de la carretera TP-7403. La proximitat del foc al nucli urbà va obligar a confinar tot el municipi durant unes tres hores. Amb aquest foc els Bombers es van mostrar més optimistes, malgrat que es tracta d’una zona amb dificultat d’accessos i el vent impedia l’ús d’alguns mitjans aeris. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va avisar que les fortes ratxes de vent podrien complicar les tasques d’extinció i va demanar als veïns extremar la precaució. El Servei Català de Trànsit va informar que la T-702 estava tallada entre la Vilella Baixa i Cabacés. Els Rurals treballen amb la hipòtesi que els incendis s’haurien originat a causa de les línies elèctriques.