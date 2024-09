Estabilitzat l'incendi que amenaçava la serra de Montsant després de cremar 110 hectàrees

Publicat per acn

Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi que amenaçava la serra de Montsant, que ha cremat entre 107 i 110 hectàrees. Després de la preocupació que va causar l'evolució del foc aquest dijous a la tarda, esperonat per un fort vent de mestral, els equips d'extinció han vist com el canvi de condicions meteorològiques durant la matinada i la feina feta han ajudat a aconseguir l'objectiu que s'han marcat aquest divendres. Tot i això, el cap d'intervenció dels bombers, Joan Rovira, ha precisat que les dotacions sobre el terreny continuaran treballant, aprofitant el que queda de llum de dia, per ancorar el perímetre d'un front secundari descendent i irregular al flanc esquerre.

La previsió dels bombers, en aquests moments, és poder anunciar la fase de control aquest mateix dissabte al matí. El responsable de l'operatiu ha reconegut que han trigat a fer pública l'estabilització, tot i que el foc havia avançat molt poc des de la passada tarda. "Va afectar unes 98 hectàrees i ara estem entre unes 107 i 110", ha concretat. Finalment, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Infocat.

Dels 32 vehicles que el cos tenia destinats a la zona, només se'n mantindran una vintena de lleugers. Rovira ha explicat que amb l'estabilització, i per reequilibrar les dotacions dels parcs d'origen per fer front a l'alt risc d'incendi en algunes comarques, es retiraran la meitat dels recursos de forma gradual entre aquest divendres i dissabte al matí. De fet, aquest divendres a la tarda els avions FOCA del Ministeri per a la Transició Ecològica ja no han treballat i només ho han fet els entre sis i vuit helicòpters bombarders.

Durant la jornada els bombers han mirat de consolidar els resultats del treball de la matinada passada. A més de lloar la "molt bona feina malgrat les condicions adverses", Rovira ha reconegut com a clau el canvi de les condicions climàtiques. Segons ha concretat, malgrat el vent intens no es van crear focus secundaris que podessin comprometre la capacitat d'extinció i els esforços es van centrar a evitar la propagació pel flanc dret, que podria haver estès l'incendi cap a la serra de Montsant. "Preocupava i obria la porta a la repetició de l'incendi de 1982, que va afectar una superfície molt àmplia", ha admès.

Atenció especial al flanc esquerre

Així les coses, una part important de la tasca s'ha acabat centrant en el flanc esquerre, el que "menys preocupava", amb un front descendent per la carena de la muntanya mirant cap a Cabacés. "Havia cremat contrapendent i contravent i ha generat llengües descendents i de baixa densitat, amb un perímetre irregular que obliga els equips d'extinció a treballar de valent per fixar-lo", ha detallat. Aquest seria el principal punt que, en aquests moments, requereix encara una "atenció especial" dels bombers.

Rovira ha explicat també que durant els treballs d'extinció han estat "molt sensibles" a l'hora de consumir recursos hídrics en una comarca que es troba immersa en un greu episodi de sequera. Segona ha concretat, l'ús d'aquests recursos s'ha fet en "coordinació" amb els alcaldes i autoritats amb l'objectiu d'evitar que l'operatiu acabés agreujant encara més la falta de recursos hídrics del Priorat.

Per la seva banda, segons ha concretat cap regional en funcions dels Agents Rurals al Camp de Tarragona, Miquel Àngel Garcia, de les prop de 110 hectàrees afectades pel foc de Cabacés unes 50 corresponen a arbrat i unes altres 50 a matolls. Només 2 hectàrees de conreu haurien quedat afectades, així com quatre improductives. Garcia ha reiterat que segueixen centrant les investigacions sobre la xarxa elèctrica com a responsable de l'origen del foc. "Estem mantenint la hipòtesi i recollim evidències per reforçar-la al nostre informe", ha tancat.