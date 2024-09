Un home assassina a ganivetades la seua parella de 31 anys a Bilbao

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 31 anys i d’origen peruà va ser assassinada presumptament per la seua parella, de 34 anys i ja detingut, la matinada de dimecres a dijous al domicili en el qual ambdós convivien a Bilbao. Els fets es van produir poc després de mitjanit, quan els veïns de l’immoble van alertar la policia a l’escoltar els crits de la dona. Fins allà es van desplaçar agents de l’Ertzaintza i de la Policia Municipal de Bilbao, que van trobar la víctima amb “importants lesions efectuades amb una arma blanca”, segons va detallar el conseller de Seguretat del País Basc, Bigen Zupiria. A l’interior de l’habitatge es trobava també la seua parella i presumpte autor dels fets que va ser detingut. L’home va ser traslladat a un hospital per patir problemes psiquiàtrics.

Zupiria va explicar que l’Ertzaintza investiga el cas com a violència de gènere i que no hi havia “cap indici” que la víctima pogués patir aquesta xacra anteriorment al no haver-hi denúncies prèvies ni figurar en cap llistat, ni de l’Ertzaintza ni d’altres policies, com a possible víctima a protegir.El ministeri d’Igualtat ja ha confirmat aquest cas com a violència de gènere, per la qual cosa aquesta és la víctima número 35 que aquesta xacra social deixa a Espanya des de començament d’any i la 1.279 des del 2003, quan es van començar a recopilar aquestes dades.Aquest número podria augmentar en les pròximes hores ja que també s’aquesta investigant com a crim masclisme el cas d’una dona el cos de la qual va ser trobat sense vida a l’interior d’una estança de petites dimensions a què s’accedia a través d’una petita porta situada en una paret dins del seu propi domicili ubicat a la localitat madrilenya de Villalbilla, el marit de la qual va ser detingut i va ingressar ahir en presó provisional. El cos de la dona, el marit de la qual havia denunciat la seua desaparició a l’agost, va ser trobat envoltat de blísters de pastilles, aparentment medicaments. L’autòpsia preliminar no ha trobat signes de violència externs al cadàver, però els investigadors de la Guàrdia Civil es troben a l’espera de rebre l’informe toxicològic –que pot tardar diversos dies– per determinar la causa exacta de la seua mort.