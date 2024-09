Junts reclama “autocrítica” després de la Diada a l'independentisme

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts va assegurar ahir que “assumeix les crítiques” que les entitats independentistes puguin llançar als partits, encara que va retreure que “no és just que ens posin a tots al mateix sac”. Així es va pronunciar el portaveu de la formació, Josep Rius, que va afirmar que “l’autocrítica l’ha de fer tothom”. L’endemà que les entitats independentistes, entre aquestes l’ANC i Òmnium, reclamessin unitat als partits en els seus discursos amb motiu de la Diada, Rius va assegurar que Junts és “l’única força independentista que va augmentar en vots i escons les últimes eleccions” i que “treballa per la unitat i per augmentar la mobilització ciutadana”. Quant a l’assistència a les manifestacions de la Diada, que les guàrdies urbanes van xifrar en unes 73.500 persones a tot Catalunya, el portaveu de Junts va afirmar que “és innegable que va superar amb escreix les expectatives” i va descartar entrar en un debat de xifres.

L’ANC va assegurar que la participació en les manifestacions va ser “massiva” i que demostra que “el poble català continua decidit a seguir la lluita per la independència fugint de pactes autonomistes”. El seu president, Lluís Llach, es va mostrar especialment crític amb el president del Govern espanyol, Salvador Illa, a qui va titllar de “parafeixista i pseudofranquista”, i amb ERC, a qui va retreure el seu “canvi d’estratègia”.L’expresident d’Esquerra, Oriol Junqueras, va apostar per “construir grans aliances” dins i fora del partit.El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va defensar que la manifestació de la Diada va demostrar la “perseverança del moviment” però va admetre que no va ser massiva.D’altra banda, el conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, va defensar que “sota la senyera hi cap tothom”.