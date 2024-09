Mor Alberto Fujimori als 86 anys, expresident del Perú de mà de ferro

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident del Perú Alberto Fujimori (1990-2000) va morir ahir als 86 anys com a conseqüència del càncer que patia. “Després d’una llarga batalla contra el càncer, el nostre pare, Alberto Fujimori, acaba de partir a l’encontre del Senyor. Demanem als que el van apreciar ens acompanyin amb una oració per l’etern descans de la seua ànima. Gràcies per tant, papa! Keiko, Hiro, Sachie i Kenji Fujimori”, va publicar la seua filla Keiko Fujimori en el seu compte de la xarxa social X. A l’exmandatari li van detectar un càncer de llengua fa ja més de 27 anys i des d’aleshores va patir reiterades afeccions de salut i va morir a la casa de la seua filla. Fujimori es va imposar en les eleccions presidencials peruanes del 1989 i tot just tres anys després, i en col·laboració amb les Forces Armades, va donar un autocop d’Estat que va abolir la Constitució, va tancar el Congrés i va intervenir el Palau de Justícia. Els seus deu anys de mandat amb mà de ferro van estar escatxigats per diverses matances, inclosa les de Barris Alts i La Cantuta –que li va suposar una condemna de presó–, així com per les esterilitzacions forçades a milers de dones i homes, majoritàriament indígenes. Va ser condemnat a 25 anys de presó precisament per les matances de Barris Alts i La Cantuta, però el desembre del 2023, després de 15 anys empresonat, va rebre un indult concedit per raons humanitàries malgrat les objeccions de la justícia interamericana. A mitjans de juliol va ser designat candidat presidencial per a les eleccions del 2026 pel partit Força Popular, fundat per la seua filla Keiko, que en diverses ocasions s’ha presentat sense èxit a les eleccions peruanes. Ahir va rebre honors d’Estat quan les seues restes van arribar al vetllatori a la seu del ministeri de Cultura.