Sánchez garanteix “la lluita per la democràcia” a l'opositor veneçolà

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va rebre ahir el líder opositor veneçolà, Edmundo González Urrutia, al Palau de la Moncloa per traslladar-li que Espanya continua treballant “a favor de la democràcia, el diàleg i els drets fonamentals” del poble del país sud-americà. La cita va tenir lloc tot just l’endemà que el Congrés, amb el vot en contra del PSOE, aprovés una proposició no de llei impulsada pel PP en la qual demana a l’Executiu reconèixer com a president de Veneçuela González, que va arribar a Madrid diumenge passat per buscar asil davant de la persecució del règim de Nicolás Maduro.

Després de la reunió, no anunciada prèviament, Sánchez es va limitar a transmetre un missatge a través de les xarxes socials. “Espanya continua treballant en favor de la democràcia, el diàleg i els drets fonamentals del poble germà de Veneçuela”, va dir el cap de l’Executiu, que no es planteja per ara reconèixer la victòria de González, com el va instar el Congrés, i manté la seua exigència a Maduro de donar a conèixer les actes electorals.Per la seua part, el dirigent de l’oposició veneçolana va agrair a Sánchez “el seu interès de treballar per la recuperació de la democràcia i el respecte als drets humans” al seu país i li va ratificar la seua “determinació de continuar la lluita per fer valer la voluntat sobirana del poble veneçolà” expressada en els comicis del passat 28 de juliol.La petició del Congrés de reconèixer González va portar el president del Parlament veneçolà, el chavista Jorge Rodríguez, a defensar una resolució perquè el Govern bolivarià trenqui “immediatament totes les relacions” amb Espanya. El PP va considerar que aquest acte com un “comportament natural d’una dictadura, atacar els països que l’assenyalen”, va dir el seu portaveu, Borja Sémper. Per contra, la portaveu del Govern, Pilar Alegría, va apuntar que l’ambaixada d’Espanya a Veneçuela està treballant amb “absoluta normalitat” i que l’interès de l’Executiu és “mantenir les millors relacions amb el poble veneçolà”. Per la seua part, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va titllar de “dictadura” el Govern veneçolà.