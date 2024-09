Illa demana facilitar l'acollida i la integració dels immigrants que arriben a Catalunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar ahir la voluntat del Govern d’apostar per la integració de les persones immigrants que arriben a Catalunya a la recerca d’una nova vida i noves oportunitats. Per això va sol·licitar el compromís i la implicació de tots els ciutadans per “acollir i integrar” els nouvingut, assegurant que la Generalitat proporcionarà les eines necessàries per fer-ho possible. “Acollir i ajudar a integrar els nouvinguts no només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l’enriqueix”, va asseverar el cap de l’Executiu en l’acte d’inauguració de la seu de l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Noima, a Olot, al costat de la consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó. Aquest centre ofereix formació a joves que han quedat fora del sistema educatiu i laboral per proporcionar-los oportunitats i el president també es va comprometre a donar impuls a iniciatives que vagin en aquesta línia. Illa ja va defensar aquesta postura durant el discurs que va oferir amb motiu de la Diada i en una intervenció al ple del Parlament durant la qual va exposar les línies del seu Govern. Així, des del faristol va deixar clar als partits de la ultradreta que “tothom que arriba a Catalunya per millorar-la és català i té els mateixos drets i deures que la resta”.

D’altra banda, aquesta postura va ser criticada ahir pel líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, que va recriminar a Illa l’impuls d’unes polítiques que no fan més que “fomentar la invasió migratòria i la criminalitat i inseguretat”.Per la seua part, la ministra de Ciència, Diana Morant, va instar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a dir si la seua política migratòria és la de Grècia, un model que va qualificar d’“inhumà i insolidari”, i li va preguntar si és la que aplicaria en cas de governar a Espanya. Des d’Atenes Feijóo va apostar per crear una “aliança europea” contra la immigració il·legal i contraposar la “ferma” política grega amb la del Govern central. Morant li va preguntar si, “com Trump, pensa que les persones que venen a Espanya es mengen els nostres gossos i gats”.

Canàries nega que vulgui abandonar els menors migrants

El president del PP de les Canàries i vicepresident del Govern regional, Manuel Domínguez, va negar ahir que l’arxipèlag vulgui abandonar els menors migrants no acompanyats que arribin de manera irregular a les illes a bord de cayucos després que aquesta setmana s’hagi publicat un protocol per acabar amb el “desordre” en l’acollida d’aquests nois. Així ho va afirmar després que divendres la Fiscalia anunciés que investigarà un possible delicte d’abandonament si el Govern canari no acull menors migrants. “No estem abandonant els menors i entenem que quan arriben a les Canàries no estan en desemparament, sinó sota la custòdia temporal de l’Estat”, va manifestar. A més, Domínguez va recordar que aquests joves són rescatats per Salvament Marítim i després, ja a la costa, passen a estar sota la custòdia de la Policia Nacional. Llavors, els agents entregaven els menors a una ONG, uns nois “que no venien identificats, sinó amb un albarà d’entrega en lots determinats”. En aquest sentit va explicar que el que volen evitar amb el nou protocol és que “es deixin de fer les coses d’aquesta manera i es compleixi la llei”. “El que estem exigint és que quan s’entregui aquest menor es faci a la comunitat autònoma i no a una ONG perquè qui li ha de donar un document ha de ser un funcionari públic; que no s’entreguin en un albarà, sinó de manera individualitzada amb fotografia, empremta dactilar, nom, identificació i que sapiguem exactament on anirà”, va asseverar.El ministeri de Joventut, per la seua part, va remetre a la Fiscalia de Menors un informe sobre el protocol aprovat per les Canàries, que assenyala que la tutela dels menors arribats en pastera competeix inicialment a l’Estat i que adverteix que no els acceptarà als seus centres d’acolliment si no arriben correctament identificats, al considerar que podria ser constitutiu d’una vulneració greu de drets fonamentals de la infància. Segons el ministeri, la legislació indica que la competència en matèria de protecció de menors és “exclusiva” de la comunitat autònoma.

Sis anys de presó per a Salvini per bloquejar l’Open Arms

La Fiscalia de la ciutat italiana de Palerm, al sud d’Itàlia, va demanar ahir 6 anys de presó per a l’ultradretà Matteo Salvini per haver impedit durant vint dies el desembarcament de la nau de salvament de l’organització espanyola Open Arms amb 147 immigrants a bord salvats a la Mediterrània l’agost del 2019, en el marc de la seua fèrria política de ports tancats. La fiscal va concloure, en la que va ser la primera vista pel cas, que l’acusat “era conscient de la il·legitimitat dels seus actes” i que “el rebuig conscient” de la nau “va lesionar la llibertat de 147 persones”. Al seu torn, Salvini, que és l’actual vicepresident del Govern italià, no va acudir al judici.