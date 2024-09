Espanya nega la seua implicació en l'operació contra Maduro de la qual l'acusa Veneçuela

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Afers Estrangers va negar ahir que Espanya estigui implicada en una “operació de desestabilització política” a Veneçuela i va rebutjar “rotundament qualsevol insinuació” en aquest sentit, després de sostenir el Govern veneçolà que Espanya “anava a subministrar mercenaris” per a una suposada operació dirigida pels Estats Units per acabar amb la vida de Maduro i altres dirigents chavistes. Així ho va afirmar dissabte el ministre de l’Interior veneçolà, Diosdado Cabello, després d’anunciar la detenció al país caribeny de dos espanyols que, segons el Govern bolivarià, estarien lligats al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) d’Espanya i implicats en aquesta operació “terrorista” orquestrada per la CIA i el CNI i ordenada per la dirigent opositora veneçolana María Corina Machado.

El Govern central va assegurar que cap d’ells “forma part del CNI ni de cap altre organisme estatal” i va insistir que “Espanya defensa una solució democràtica i pacífica a la situació a Veneçuela”.Els arrestats, identificats com a Andrés Martínez Adasme i José María Basoa Valdovinos, ambdós nascuts a Bilbao, van ser detinguts al costat de dos nord-americans i un txec i vuit persones més. Es dona la circumstància que els familiars d’ambdós de Bilbao havien denunciat davant de l’Ertzaintza la seua desaparició dilluns passat i la policia basca va esbrinar que havien estat detinguts en aquest país. El pare d’Adasme va declarar al diari El Mundo que el seu fill i l’altre arrestat es trobaven de vacances al país llatinoamericà i que des de principis de mes havien perdut el contacte amb ells, per la qual cosa finalment van decidir denunciar la seua desaparició davant de l’Ertzaintza.Aquesta operació policial arriba enmig de les tensions diplomàtiques entre els dos països arran del viatge a Madrid de l’opositor veneçolà Edmundo González per rebre asil polític. El conflicte va anar escalant després que la ministra de Defensa, Margarita Robles, qualifiqués de “dictadura” el règim de Maduro i que el Congrés instés el Govern central a reconèixer com a guanyador de les eleccions el candidat opositor. Ni Espanya ni la Unió Europea han reconegut com a legítima la victòria atribuïda a Nicolás Maduro, al no haver-se publicat les actes electorals que ho acreditin, encara que tampoc han reconegut González Urrutia com a guanyador legítim de les eleccions veneçolanes.

Borrell titlla el Govern de Maduro de “dictatorial”

L’Alt Representant de la Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, va qualificar ahir de “règim dictatorial” el Govern de Veneçuela i va recordar els “més de 2.000 detinguts”, els “set milions” d’emigrants i els dirigents opositors exiliats. “Naturalment, això és un règim dictatorial, autoritari, dictatorial, però amb dir-ho no arreglem res. El que es tracta és d’intentar-ho resoldre”, va asseverar.

El PP retreu a Sánchez falta d’informació

La vicesecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, va afirmar que el seu partit coneix la situació actual entre Espanya i Veneçuela i les detencions de dos espanyols al país llatinoamericà a través dels mitjans de comunicació i va retreure al Govern central que no l’informi directament com a principal partit de l’oposició que és.

Protestes contra l’Executiu veneçolà

D’altra banda, l’oposició majoritària de Veneçuela ha convocat una “mobilització global” el 28 de setembre contra Maduro.