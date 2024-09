ERC va canviar d'empresa per evitar que es descobrís la seua 'estructura B'

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La coneguda com a estructura B d’ERC, una xarxa paral·lela al partit que dissenyava i executava campanyes sense el logo d’Esquerra, va seguir funcionant almenys fins a les eleccions catalanes del 12 de maig. Així ho afirma una nova investigació publicada pel diari Ara, que apunta que el partit hauria canviat l’empresa que pagava als membres de la xarxa paral·lela, entre els quals una de les persones que va penjar els cartells contra els germans Ernest i Pasqual Maragall, per poder continuar funcionant i que no els seguissin la pista. Concretament, els republicans haurien utilitzat una altra companyia per pagar als implicats i evitar que els poguessin vincular amb aquestes campanyes.

L’aparició dels cartells amb burles cap als Maragall per l’Alzheimer de l’expresident de la Generalitat van aparèixer en plena precampanya de les municipals del 2023. Fins aleshores, segons indica l’esmentat diari, ERC efectuava els pagaments als membres de la seua estructura B mitjançant l’empresa Relevance. Tanmateix, el partit va decidir poc després canviar i contractar Iniciatives Sports Barcelona Consulting, amb seu en un polígon industrial d’Igualada. Aquesta decisió estaria motivada per les indagacions policials sobre la campanya contra els Maragall.L’exviceconseller Sergi Sabrià, que va dimitir després de conèixer-se el cas dels cartells, hauria estat el cervell de l’operació, malgrat que l’exdirigent republicà va negar al juliol tenir relació amb la trama paral·lela al partit.La direcció d’Esquerra afirma que no té coneixement del sistema de pagaments als membres de l’estructura B, i rebutja que tingués constància que aquesta xarxa continués operant. La cúpula del partit ha implicat en aquestes campanyes el seu anterior cap de Comunicació, Tolo Moya, tot i que aquest ho nega i té intenció de portar el cas davant de la justícia.El degoteig d’informacions sobre l’estructura B ha causat gran malestar al si del partit, en ple procés de renovació dels seus lideratges. Les candidatures que opten a dirigir el partit reclamen “urgència” per resoldre el cas, i la llista Nova Esquerra Nacional, dels afins a Marta Rovira, va reclamar ahir “conèixer tota la veritat”.