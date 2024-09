Trump culpa la “retòrica” de Harris del seu intent d'assassinat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident dels Estats Units Donald Trump va acusar ahir l’actual president, Joe Biden, i la vicepresidenta i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, d’utilitzar una “retòrica” que ha motivat que ja li hagin disparat en els últims mesos en dos ocasions. “Ells són la veritable amenaça”, va assegurar. Per a Trump, el sospitós d’intentar matar-lo quan jugava a golf aquest diumenge al seu club de camp a Florida, Ryan Wesley Routh, “va creure en la retòrica de Biden i Harris, i va actuar en conseqüència”. “La seua retòrica està provocant que em disparin, quan soc jo qui salvarà el país i ells són els qui l’estan destruint tant des de dins com des de fora”, va denunciar durant una entrevista a la cadena Fox News.

Pel seu costat, el sospitós d’intentar matar el magnat ha estat acusat de possessió d’una arma de foc sent un delinqüent convicte i possessió d’una arma de foc amb un número de sèrie esborrat, càrrecs pels quals podria enfrontar-se a fins a 20 anys de presó.Routh és un crític freqüent del candidat republicà en xarxes socials, a més d’haver votat en les eleccions primàries demòcrates en l’estat de Carolina del Nord. Va arribar a presentar-se com un enllaç no registrat per al Govern ucraïnès per intentar reclutar afganesos per lluitar en la guerra, en la qual ha mostrat el seu suport a Kíiv.Per la seua banda, Joe Biden va ordenar que el Servei Secret “continuï assegurant-se” que Donald Trump tingui “tots els recursos, la capacitat i les mesures de protecció necessàries”.