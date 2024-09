El PSOE treu 4,5 punts d’avantatge al PP en caure el suport als populars, segons el CIS

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El PSOE ha augmentat durant l’estiu el seu avantatge sobre el PP fins als 4,5 punts en caure 1,7 punts el suport al partit de Alberto Núñez Feijóo, segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que concedeix una estimació de vot del 33 per cent als socialistes i del 28,5 als populars.

L’enquesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistes del 2 al 6 de setembre, apunta a una pujada de 0,9 punts de Vox respecte a l’anterior baròmetre de juliol, fins aconseguir el 13,1 per cent, i també un increment de Sumar, d’1,2 punts, amb el 7,8 per cent.

L’enlairament del PSOE es deu únicament a la pèrdua de suports que pateix el PP perquè els socialistes només guanyen una dècima respecte al vot estimat que va recollir el mostreig de juliol del CIS. A més del Partit Popular, baixen en aquest baròmetre la majoria de les forces que van conformar el bloc de la investidura; Podem passa d’un 4 per cent a un 3,6 (-0,4); ERC de l’1,7 a l’1,4 (-0,3); Junts cau de l’1,6 a l’1,3 (-0,3); Bildu, de l’1,2 a l’1,1 (-0,1) i el PNB perd des de l’1,1 a un 0,9 el setembre (-0,2).

Al contrari, "Se acabó la fiesta", que no té representació al Congrés però sí al Parlament Europeu, augmenta dos dècimes en passar d’un vot estimat del 2,7 al 2,9, confirmant la seua tendència a l’alça detectada en les enquestes del CIS. A més, el BNG guanya dos dècimes fins el 0,8 per cent i Coalició Canària es manté en el 0,3 per cent, i UPN en el 0,1.

D’altra banda, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, continua sent el preferit pels ciutadans per governar; així ho afirma el 24,8 per cent dels enquestats, menys que el 26,5 que ho elegia fa dos mesos. El segueix Feijóo, el favorit per al 12,1 (davant el 13,5 de juliol).