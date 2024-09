Ribera es converteix en la socialista amb més poder a la Comissió

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir els nous comissaris de l’Executiu comunitari, i la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ocuparà un dels càrrecs de més pes, i es converteix en la socialista de més rang a Brussel·les. Serà vicepresidenta executiva al càrrec de la Competència i de la Transició Verda en un Executiu europeu més escorat a la dreta. Von der Leyen va detallar que la responsabilitat de Ribera serà “guiar el treball per assegurar que Europa es troba en el camí correcte” per complir els objectius del Pacte Verd Europeu i que “puguem digitalitzar i descarbonitzar la nostra economia alhora”. Com la resta de comissaris, Ribera ha de ser confirmada per l’Eurocambra.

Ribera formarà part d’un col·legi de comissaris europeus que prioritzarà la innovació i la competitivitat de la UE. Serà un dels pesos pesants de la Comissió Europea, que comptarà amb cinc vicepresidents executius més. Von der Leyen ha elegit l’actual ministre francès d’Exteriors, Stéphane Séjourné, com a vicepresident executiu de Prosperitat i Estratègia Industrial; i l’actual ministre d’Assumptes Europeus, l’italià Raffaele Fitto, com a vicepresident executiu de Cohesió Reformes. Fitto, que forma part del partit de la primera ministra italiana, l’ultra Giorgia Meloni, serà el primer vicepresident d’extrema dreta que té la comissió.A més, l’estoniana Kaja Kallas substituirà el lleidatà Josep Borrell al capdavant de la Política Exterior europea.Von der Leyen ha dissenyat un Executiu comunitari amb 27 càrrecs, un per cada estat membre. Està format per 16 homes i 11 dones, és a dir, un 40% de dones.Pel que fa al mapa polític, la nova Comissió està més escorada a la dreta, amb tretze membres del PP Europeu, que va guanyar els comicis europeus, quatre liberals i quatre socialistes.Ribera va agrair a Von der Leyen el seu nomenament, i va assegurar que la presidenta de l’Executiu europeu “ha fet una proposta que reflecteix bé els desafiaments que tenim al davant”. Va assegurar que “l’agenda de transformació verda és capital” i va confiar que la cartera que dirigirà “contribueixi a millorar la competitivitat europea”.El Govern espanyol va celebrar l’elecció de Ribera i va subratllar que “Espanya mai no havia tingut una representació a tan alt nivell a Europa”. D’altra banda, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va assegurar que aquesta designació és una “mala elecció” perquè “una mala ministra a Espanya no pot ser una bona comissària”.