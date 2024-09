“Soc un violador, com la resta dels acusats, que ho sabien tot”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Dominique Pélicot, anomenat ja com el Monstre d’Avinyó i acusat d’haver drogat la seua dona durant almenys una dècada perquè desenes d’individus la violessin al seu propi habitatge, va admetre ahir els fets i va dir ser “un violador, com tots els presents a la sala –amb referència a la resta d’acusats–, que al venir coneixien el seu estat”. Després d’absentar-se en repetides ocasions del judici en contra seu per motius de salut, el principal acusat, de 71 anys, va testificar per fi ahir davant del tribunal de Vauclusa, al sud-est de França, que el jutja a ell i a uns altres 50 homes als quals se’ls acusa–menys a un– d’un delicte de violació agreujada, que els podria comportar una pena de 20 anys de presó. Pélicot que es va presentar com un “addicte al sexe”, una patologia que va atribuir a les agressions sexuals que va patir en la seua infància, va mostrar el seu penediment per les atrocitats que va cometre contra la seua dona i va afirmar que “la seua addicció va ser més forta que ell”. “Soc culpable del que vaig fer”, va dir, per assegurar, just després, que Gisèle, la seua esposa, “no s’ho mereixia”.

L’acusat, que va documentar totes les violacions, gravades i fotografiades, en arxius del seu ordinador, va explicar que ho feia perquè li produïa “plaer”, però va celebrar que aquesta “perversió” hagi servit ara per “identificar tots aquells que van participar-hi” i que l’acusen de “manipulació”.Aquesta declaració la va fer en presència de la víctima, que va afirmar que en els 50 anys que va viure amb el seu marit no s’hauria pogut imaginar que la violés i que no va dubtar d’ell ni un sol segon”. “Durant cinquanta anys vaig viure amb un home del qual no imaginava que pogués cometre aquests actes de violació. Ell és conscient d’aquests actes de violació, però jo no vaig dubtar d’aquest home ni un sol segon. Hi tenia plena confiança”, va asseverar.El principal acusat, que va declarar en alguns moments entre sanglots, es va esforçar també repetidament a convèncer la seua filla Caroline que a ella no l’havia drogat ni violat com a la seua dona, com podrien deixar intuir unes fotos d’ella nua i aparentment adormida que el pare guardava als seus arxius, i que ella no sap d’on han sortit.