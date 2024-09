La llei per regular el lloguer de temporada, arma llancívola entre Junts, Moncloa i ERC

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El rebuig dimarts de Junts a la proposta de llei per regular els lloguers de temporada i d’habitacions es va convertir ahir en una arma llancívola entre els juntaires, el Govern espanyol i ERC. Els de Carles Puigdemont van advertir la Moncloa que “o compleix els acords” o patirà més “derrotes parlamentàries”, mentre que l’Executiu de Pedro Sánchez va atribuir el “canvi d’actitud” de Junts a la investidura de Salvador Illa. Per la seua part, ERC va criticar els juntaires i va advertir que “s’està formant un bloc de dretes de PP, Vox i Junts que segurament portarà Feijóo a la Moncloa”.

La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va argumentar que van decidir votar en contra de la regulació dels lloguers de temporada quan van veure que amb la seua abstenció facilitarien la tramitació de la llei. Va insistir en la invasió de competències del Govern i va rebutjar donar suport a propostes que “no solucionen el problema, sinó que l’agreugen”.Per la seua banda, Puigdemont va reclamar a PSOE i Sumar acceptar que conformen un Govern “en minoria” i els va demanar que substitueixin “imposició per negociació”.Tot això després que fonts de la Moncloa atribuïssin el “canvi d’actitud” de Junts sobre els lloguers de temporada al fet que encara no han “digerit” la investidura d’Illa. El PSOE va instar els juntaires a “repensar” el seu distanciament amb el Govern central, i va dir que “té la seua pròpia gent en contra”. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va advertir Sánchez que el seu Executiu ja acumula 35 derrotes parlamentàries i va afirmar que “s’està formant un bloc de dretes de PP, Vox i Junts que segurament portarà Feijóo a la Moncloa”. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va titllar de “duríssim i inexcusable” que el Congrés rebutgés regular els lloguers de temporada, i l’ANC veu “gravíssim” el no de Junts.Per la seua part, el Sindicat de Llogateres, que va acusar Junts de “deixar tirades milers de persones”, va organitzar una protesta davant de la seu del partit a Barcelona a la qual van acudir unes 300 persones. “Van de patriotes, però venen el país”, van denunciar. En un altre ordre de coses, el baròmetre de setembre del Centre d’Investigacions Sociològiques eleva l’avantatge del PSOE sobre el PP al 4,5% en intenció de vot. El sondeig, efectuat després del pacte entre ERC i els socialistes per al finançament singular a Catalunya, dona als populars una caiguda d’1,7 punts, i es queden amb el 28% de suport. Vox i Sumar es mantenen en tercer i quart lloc i ERC i Junts experimenten una caiguda de tres dècimes cada un, quedant-se amb 1,4 i 1,3 punts respectivament.

Feijóo retreu la censura “franquista” a Sánchez

El president espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es van llançar ahir retrets al Congrés a compte de l’anomenat pla de regeneració democràtica aprovat pel Consell de Ministres, que inclou més control als mitjans de comunicació i una reforma del Codi Penal. Feijóo va censurar aquest paquet i va advertir Sánchez que “la censura i la persecució a qui gosi criticar-lo” no es veia “des de Franco”. El líder del PSOE va reclamar al popular “canviar el xip”, abandonar l’oposició malcarada i posar l’espatlla. Per una altra banda, el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, va afirmar que el pla de regeneració va “en la direcció correcta”, si bé va dir que és “massa aviat” per opinar abans de llegir el text definitiu.El Partit Popular també va aprofitar per censurar al Congrés el pacte entre socialistes i Esquerra Republicana per al finançament singular a Catalunya. “No és cafè per a tothom, sinó verí a l’estat benestar”, va assenyalar la secretària general dels populars, Cuca Gamarra. Al Senat, l’expresident aragonès Javier Lambán va decidir no participar en la votació d’una iniciativa del PP per demanar a la Moncloa paralitzar el concert econòmic.

Els sindicats apressen a aprovar el ‘plus’ per retardar la jubilació

El president espanyol, Pedro Sánchez, els sindicats i la patronal d’empreses van firmar ahir l’acord per a la reforma de les pensions a Espanya, amb la finalitat d’incentivar les jubilacions demorades i parcials, entre altres aspectes. Es tracta d’un consens que les parts ja van assolir a finals de juliol. Després de la firma del text, la reforma quedarà pendent de la seua aprovació al Congrés. Els sindicats CCOO i UGT van apressar les Corts que aprovin aquest pla, que inclou incentius per demorar l’edat de jubilació, així com fer-los compatibles amb la jubilació activa, i atorga a les mútues més protagonisme a l’hora de gestionar les baixes de treballadors per lesions fora de la feina. Ara per ara, ERC, Bildu i BNG han anunciat que votaran en contra del text si no hi ha canvis en el seu redactat, mentre que el Partit Popular ha avançat que rebutjarà la reforma de les pensions.