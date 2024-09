L'Eurocambra reconeix Edmundo González com a president legítim

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parlament Europeu va reconèixer ahir el candidat opositor Edmundo González com a “president legítim” de Veneçuela amb el vot en contra dels socialdemòcrates, grup del PSOE, i la no-participació dels liberals després que hagi tirat endavant la proposta del Partit Popular Europeu pactada amb dos grups d’ultradreta. La resolució conjunta proposada per populars, conservadors i reformistes que lidera la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i Patriotes, el grup del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i la líder d’Agrupació Nacional, Marine Le Pen, en el qual s’enquadra Vox, ha estat aprovada amb 309 vots a favor, 201 en contra i 12 abstencions. Entre els representants espanyols, els eurodiputats de PSOE, Sumar, Podem, ERC, BNG i Bildu s’hi van posicionar en contra.

La iniciativa demana a la Unió Europea i els seus estats membres que “facin tot el possible” per garantir que el candidat opositor pugui assumir les seues funcions el 10 de gener del 2025, quan està previst el canvi de poder a Veneçuela. A més insisteix en la publicació de les actes per tenir resultats “complets, transparents i detallats” dels comicis presidencials, una cosa a la qual l’Executiu de Nicolás Maduro s’ha negat de forma reiterada malgrat l’allau de peticions internacionals.D’aquesta manera, la resolució parlamentària adverteix també d’un possible “nou èxode migratori” de ciutadans veneçolans si no es produeix un traspàs pacífic del poder i el restabliment de la democràcia.

Feijóo demana el cessament d’Albares per les “coaccions”

L’enfrontament entre el Govern central i el Partit Popular per Veneçuela s’ha agreujat en les últimes hores després que l’opositor Edmundo González denunciés que va ser coaccionat per autoritats del seu país per firmar un document a la residència de l’ambaixador espanyol a Caracas per reconèixer Nicolás Maduro com a president electe, la qual cosa va portar el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, a demanar la dimissió del ministre d’Exteriors, José Manuel Albares. El vicesecretari d’Institucional del PP, Esteban González-Pons, va acusar l’Executiu de Pedro Sánchez de ser “cooperador necessari” en uns fets que va qualificar de “cop d’estat” a Veneçuela, unes declaracions que van portar immediatament el PSOE a demanar a Feijóo que el destitueixi del seu càrrec al partit. Davant dels retrets de González-Pons, Exteriors deixava clar que “no té res a veure amb qualsevol negociació” entre González i Caracas i insta Feijóo a “desautoritzar les seues calúmnies”. No obstant, el líder dels populars va exigir a Sánchez el cessament del titular d’Exteriors i el reemplaçament de l’ambaixador. “El Govern espanyol no pot estar al servei d’un règim dictatorial”, va asseverar Feijóo.