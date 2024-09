Edmundo González rebat el PP i nega que Moncloa el coaccionés

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’abanderat de l’oposició a Veneçuela i excandidat a la presidència del seu país Edmundo González Urrutia nega que el Govern de Pedro Sánchez el coaccionés en les negociacions per venir a Espanya com a exiliat, tal com havia assegurat el PP. “No he estat coaccionat ni pel Govern d’Espanya ni per l’ambaixador espanyol a Veneçuela, Ramón Santos”, assegura en un comunicat publicat “davant de les diverses versions que circulen respecte a una suposada coacció per funcionaris de l’Estat espanyol”. “Les gestions diplomàtiques van tenir com a únic propòsit facilitar la meua sortida del país, sense exercir cap tipus de pressió sobre mi”, reitera. Aquesta declaració té lloc després que des de Veneçuela es revelés que González Urrutia havia firmat un document en el qual reconeixia la victòria de Nicolás Maduro en les eleccions del 28 de juliol, fet que el líder opositor ha admès i aclarit que ho va fer coaccionat per les autoritats del seu país, com a condició per viatjar a Espanya.

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va exigir al PP disculpes per les “injúries i calúmnies” que va abocar dijous contra el servei exterior espanyol, en al·lusió a les declaracions del vicesecretari d’Institucional dels populars, Esteban González Pons, que va acusar la Moncloa d’estar implicada en el “cop d’estat” de Veneçuela. Amb tot, els populars insisteixen a demanar la seua dimissió, ja que entenen que Albares està en “una posició moral i políticament insostenible”.D’altra banda, el Parlament de Veneçuela, controlat pel chavisme, va suspendre el debat sobre la ruptura de relacions amb Espanya a causa de “temes d’agenda parlamentària”. Aquesta decisió arriba després que l’Eurocambra hagi reconegut González com a president legítim del país.