La Justícia de les Canàries suspèn el protocol sobre menors migrants

El Tribunal Superior de Justícia de les Canàries (TSJC) ha suspès cautelarment el nou protocol autonòmic sobre atenció a menors migrants no acompanyats, que estableix que l’Executiu que presideix Fernando Clavijo només admetrà aquestes persones als seus centres d’acolliment si la Policia els identifica abans. La decisió de l’Alt Tribunal canari va en línia amb el recurs presentat per la Fiscalia, que dimecres havia demanat suspendre’l al considerar que els menors migrants queden desemparats.

La interlocutòria de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa dona al Govern autonòmic tres dies per presentar al·legacions, i reconeix que “es presenten circumstàncies d’especial urgència” per validar la petició de la Fiscalia. Aclareix que “no és moment” d’avaluar la legalitat o no del text, només si hi ha “especial urgència” per dictaminar la suspensió.El TSJC afirma que el nou protocol produeix una “innovació no poc rellevant del règim jurídic actualment en vigor”. Per això, defensa que aquesta “alteració rellevant” de l’actual marc normatiu “aconsella” mantenir el sistema que s’ha utilitzat fins ara.El portaveu del Govern canari, Alfonso Cabello, va anunciar que presentaran al·legacions i va assegurar que “tots” els menors “són atesos”. En aquest sentit, va dir que el nou protocol no “s’ha arribat a aplicar fins als seus últims termes”, malgrat que gràcies a la seua discussió s’han anat produint “millores” a l’arxipèlag.El president del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, va denunciar la crisi humanitària que viu l’illa a causa de l’arribada “massiva” de pasteres. “La falta d’acció per part del Govern d’Espanya ha provocat una situació que ja és insostenible”, va denunciar.Salvament Marítim ha rescatat des de la tarda de dijous almenys 496 migrants a bord de sis embarcacions en aigües canàries.Tot això mentre el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, va negar a les Canàries que la migració sigui la principal preocupació dels espanyols, com apunta l’últim sondeig del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), publicat aquesta mateixa setmana.