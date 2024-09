Rovira demana “repensar” ERC per superar les “fallides ètiques” i Junqueras eleva el to

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va demanar ahir “repensar” el partit davant “dels errors colossals, les fallides ètiques i morals, i els protocols interns que no han funcionat”. Malgrat no citar la polèmica dels cartells contra els germans Maragall, va apostar per “depurar responsabilitats”, i va apuntar el congrés del partit del novembre com una “oportunitat” per “repensar al partit des del reconeixement dels èxits aconseguits”. Les seues declaracions van coincidir amb la presentació de Militància Decidim, la llista d’Oriol Junqueras per dirigir ERC. Aquest es va mostrar molt dur amb la direcció del partit, i va dir que “no cosirem cap ferida que no hàgim netejat”.

Rovira va defensar que “potser sí que cal foc nou per a una nova esquerra nacional, en què la militància decidim sempre sense perdre de vista aquest esperit col·lectiu del referèndum de l’1-O”, va dir, en un joc de paraules que inclou el nom de les quatre candidatures que opten a liderar el partit.D’altra banda, va advertir el Govern de Salvador Illa que serà “pràcticament impossible” negociar el pressupost català sense “avenços rotunds” en matèria de finançament.Per la seua part, Junqueras es va comprometre a “rescatar” ERC i va acusar la direcció del partit, liderada per Rovira, d’haver creat una estructura B per prendre decisions “al marge del president del partit”, llavors ell mateix. Va presentar la seua candidatura i va proposar l’exdiputada Elisenda Alamany com a secretària general d’Esquerra. Ho va fer en un acte a Olesa de Montserrat, al qual van acudir dirigents del partit com el lleidatà Bernat Solé.Per la seua banda, la diputada d’ERC Pilar Vallugera va advertir Junts que és un “error” alinear-se amb PP i Vox al Congrés i presentar-se com a “salvadors de Catalunya”.

El PP censura el PSOE per reunir-se amb Junts a Suïssa

El PP va carregar ahir contra el PSOE per reunir-se divendres a Suïssa amb l’expresident Carles Puigdemont. La vicesecretària de Sanitat dels populars, Ester Muñoz, va titllar d’“increïble” que “no es pugui parlar sobre finançament a la Conferència de presidents i tanmateix els Pressupostos Generals d’Espanya sí que es puguin negociar a Suïssa amb Puigdemont”.Per la seua part, el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, va assegurar que el PSOE serà qui “confirmi o no” la reunió amb l’expresident a Suïssa. “Aquesta és la diferència amb el PP, que han tingut reunions i mai no hem sabut de què van parlar”, amb referència a la investidura fallida del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.