Illa carrega contra les autonomies del PP, “que abaixant impostos reclamen més recursos”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va criticar ahir els que “abaixant impostos reclamen més recursos”, en al·lusió implícita a comunitats governades pel PP amb rebaixes fiscals en els últims anys. Va defensar una vegada més el finançament singular per a Catalunya i va remarcar que serà solidària amb tot Espanya. Així ho va dir el líder del PSC a Gavà durant la Festa de la Rosa, que el partit celebra cada any per començar el curs polític. Un esdeveniment al qual inicialment havia d’assistir el president del Govern central, Pedro Sánchez, però no va poder “per raons de climatologia adversa”.

En la seua intervenció, Illa va advertir que “som poc de donar lliçons, però tampoc no ens les donaran en matèria de solidaritat aquells que, abaixant impostos, reclamen més recursos”, i va assegurar que el PSC defensarà l’autogovern de Catalunya complint els acords que ha tancat amb altres formacions. En aquest sentit, va defensar que els socialistes catalans estaran “en primera línia de la solidaritat” amb altres comunitats, i va reiterar la seua intenció de visitar altres territoris per explicar el seu model i escoltar propostes.En relació al fet que el PSC torni a governar la Generalitat, Illa va dir que hauria de ser motiu d’alegria per als que volen que Catalunya continuï formant part d’Espanya, ja que “Catalunya torna per millorar Espanya, per implicar-se en la millora d’Espanya. Torna per demostrar que es pot liderar econòmicament Espanya fent polítiques progressistes i d’esquerres i sense abaixar impostos ni fer coses rares que ningú no entén”, va subratllar Illa.Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir ahir que veu Pedro Sánchez “acorralat” tant a nivell polític com mediàtic i judicial pels casos que afecten “la seua família, el seu govern i el seu partit”. En una entrevista a Radio Galega, el líder popular va acusar Sánchez d’estar vivint “de la divisió” i atacant periodistes i jutges. A més, va dir que no compta “amb socis fiables” i que vol “repartir els diners de tots” a Catalunya per seguir a la Moncloa i mantenir Salvador Illa a la Generalitat per poder acontentar, segons ell, “la quota independentista”. Per això, va demanar als barons del PSOE que es rebel·lin contra Sánchez perquè, segons ell, en el pròxim congrés federal del Partit Socialista hi haurà “una purga”.

Rull acusa el jutge Pablo Llarena de prevaricar per no aplicar l’amnistia

El president del Parlament, Josep Rull, va afirmar ahir que el jutge Pablo Llarena està “prevaricant al no aplicar la llei d’amnistia”, després que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pogués participar en el ple d’investidura de Salvador Illa el 8 d’agost passat. Així ho va assegurar en una entrevista a El Periódico, en la qual va remarcar que “no es tractava de suspendre el ple perquè es detenia un diputat, sinó d’evitar que es detingués un diputat perquè hi havia un ple”. Per una altra banda, va dir que el pacte pel finançament singular que planteja el Govern central de Pedro Sánchez és “un cafè per a tothom incert, vaporós i inviable”.