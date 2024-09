L'Exèrcit israelià ordena tancar Al-Jazeera, a Cisjordània

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La televisió qatariana Al-Jazeera va denunciar ahir que soldats israelians fortament armats van confiscar i van destruir equips a les seues oficines de Ramal·lah, a la Cisjordània ocupada, mentre executaven una ordre per tancar la delegació durant 45 dies, segons el redactor en cap de la cadena a Palestina, Walid al-Omari. L’emissora és coneguda per cobrir els bombardejos a hospitals, atacs contra edificis residencials i la mort de civils desarmats a Gaza. En plena escalada de violència després de l’atac massiu amb cercapersones i l’intercanvi de bombardejos amb el Líban, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va enviar ahir un missatge amenaçador al grup xiïta libanès Hezbollah, aliat de l’Iran, en què l’adverteix que “si encara no ha entès el missatge” després dels atacs dels últims dies, aviat “l’entendrà”. Per la seua part, el govern de l’Iran va afirmar que la cúpula d’Israel “patirà el mateix destí” que Saddam Hussein, que va liderar l’Iraq entre 1979 fins al seu enderrocament el 2003. Un portaveu del ministeri d’Exteriors iranià va dir a X que els enfrontaments al Pròxim Orient “adquireixen una nova escala davant el règim criminal d’Israel”.