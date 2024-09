Israel llança un atac massiu contra el Líban que deixa 492 morts i més de 1.600 ferits

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

En una jornada de violència sense precedents des de l’esclat de l’intercanvi de foc amb el grup xiïta Hezbollah fa gairebé un any, Israel va desencadenar ahir una campanya massiva de bombardejos contra diferents punts del Líban que va deixar almenys 492 morts, 35 d’ells nens i 58 dones, i 1.645 ferits, així com milers de famílies desplaçades.

Les pors a una guerra oberta en territori del Líban es van avivar des de primera hora del matí, quan Israel va començar a llançar intensos bombardejos contra diferents àrees del sud del país i també de la vall de la Bekaa, a l’est, unes accions que no van cessar en tot el dia en aquests feus de Hezbollah. Aquests atacs a gran escala han obligat milers de famílies a abandonar les seues llars. Davant d’aquesta situació, el Govern libanès va ordenar l’obertura de col·legis i instituts a diverses zones del país per acollir els desplaçats que fugen principalment cap al nord i l’oest, així com cap a Beirut, malgrat que els suburbis sud de la capital del Líban tampoc es van lliurar d’un atac de “precisió” israeliana amb l’objectiu d’eliminar un líder de Hezbollah.També es van registrar evacuacions en aquests suburbis de la capital coneguts com Dbayeh, un bastió de Hezbollah que fa tres dies ja va ser objectiu d’un altre bombardeig que va acabar amb la vida de més de mig centenar de persones, entre les quals una dotzena d’alts càrrecs de la formació aliada de l’Iran.

Israel llança un atac de “precisió” a Beirut amb l’objectiu, afirma, d’eliminar el líder de Hezbollah

Al mig de l’onada de desplaçaments, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va demanar en un missatge de vídeo als ciutadans del Líban mantenir-se fora de “la zona de perill” i evacuar les àrees de l’est i sud del país que Israel està bombardejant. L’Exèrcit israelià va assegurar haver bombardejat en les últimes hores uns 1.300 objectius de Hezbollah al Líban, unes accions que van arribar acompanyades d’alertes a la població de la vall de la Bekaa i del sud perquè abandonin les seues cases si estaven pròximes a edificis utilitzats per Hezbollah. El moviment libanès va respondre a l’ofensiva amb el llançament de set tandes de “desenes” de projectils contra Israel.Els enfrontaments entre l’Estat jueu i el grup xiïta Hezbollah van entrar en una nova etapa d’intensitat des de la setmana passada, quan van explotar simultàniament milers d’aparells de comunicació en mans d’integrants de la formació libanesa i alguns dels seus alts caps van ser assassinats a prop de Beirut.

L’ONU adverteix del risc d’una “nova guerra mundial”

L’Assemblea General de l’ONU 2024, que comença avui a Nova York i reunirà 133 caps d’Estat i Govern, comptarà amb el conflicte a l’Orient Mitjà com a tema central. Segons la mateixa secretaria general de Nacions Unides, la situació a la zona augmenta el “risc d’una guerra mundial”. “Hi ha una gran sensació d’impunitat. Qualsevol país o entitat militar sent que pot fer el que vulgui. S’ha de donar exemple, sortir del cinisme o la desesperança i evitar el camí cap a una tercera guerra mundial”, va assenyalar el secretari general de l’ONU, António Guterres. Mentrestant, la missió de Pau al Líban va recordar que els atacs contra la població civil “poden constituir crims de guerra”, després que Israel realitzés bombardejos massius contra el sud del país àrab. Així, la missió va instar les dos parts a buscar “una solució diplomàtica” i “donar prioritat a les vides dels civils”.