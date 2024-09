Peinado pot investigar el software de Begoña

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia va sol·licitar ahir la denúncia presentada per l’Associació Europea de Ciutadans contra la Corrupció (AECC) en el Tribunal Suprem contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i la seua esposa, Begoña Gómez, per presumpte tràfic d’influències, al considerar que “no hi ha cap prova” que la sustenti.

A més, l’Audiència Provincial de Madrid ha fixat que el jutge Juan Carlos Peinado és el competent per decidir si investiga la querella que va interposar Hazte Oír contra Begoña Gómez, per presumpta apropiació indeguda d’un software del màster de la càtedra que codirigia.Mentrestant, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil va acudir, per tercera vegada, a la diputació de Badajoz per recollir informació sobre el germà de Sánchez per presumptes delictes contra la Hisenda pública, tràfic d’influències, prevaricació i malversació.