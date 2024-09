Zelenski: “A l'ONU és impossible resoldre les guerres de forma justa”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va defensar ahir la seua fórmula de pau per al país, proposada per primera vegada fa gairebé dos anys, i va lamentar que a Nacions Unides és “impossible” resoldre les guerres “de forma justa” ja que depèn “massa” del Consell de Seguretat, on Rússia té dret veto. “L’ONU queda impotent”, va asseverar durant el seu discurs davant de l’Assemblea General de Nacions Unides, en el qual va criticar que hi ha països que estan proposant “alternatives” al seu pla de pau per “augmentar el seu propi poder”. També va acusar Rússia d’estar preparant un atac contra centrals nuclears d’Ucraïna. El Kremlin va titllar d’“error fatal” la crida de Zelenski i va subratllar que intentar obligar Rússia a acceptar un acord és “impossible”.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va assegurar que hi ha estats de l’OTAN que “no volen que Ucraïna sigui membre”.

D’altra banda, el president espanyol, Pedro Sánchez, va exigir a l’Executiu veneçolà, abans de l’assemblea de l’ONU, informació sobre els dos espanyols detinguts acusats de terrorisme i va deixar clar que ara per ara no reconeixerà l’opositor Edmundo González president.